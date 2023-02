Matinês, Bebê Folia e Bloco do Traquitana são atrações do Carnaval no Tivoli

O Tivoli Shopping preparou uma programação de Carnaval, com atrações na Praça de Eventos, que fica em frente ao restaurante Coco Bambu. As atividades são gratuitas.

Serão quatro dias de atividades gratuitas em frente ao Coco Bambu – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

No sábado (18) e no domingo (19), haverá matinês com marchinhas e músicas infantis a partir das 14h. Também serão realizados desfiles de fantasias, oficinas infantis de customização de óculos coloridos e pintura facial. As oficinas serão entre 14h e 17h, com 40 participantes cada. As inscrições devem ser feitas no local.

Na segunda-feira (20) acontece a Bebê Folia. A festa será comandada pelo Canta Curumim, que trabalha o resgate musical de cantigas de roda e cancioneiro popular. Destinada às crianças de até três anos, a atração vai das 14h às 15h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já na terça-feira (21), das 14h às 17h, o Bloco do Traquitana traz um minitrio elétrico tocando as clássicas marchinhas de Carnaval e músicas infantis. O bloco também percorrerá os corredores do empreendimento.

“Nós preparamos atrações que poderão ser curtidas por todas as famílias”, convidou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Horário de funcionamento

Durante o período de Carnaval, o Tivoli Shopping terá horário de funcionamento especial.

No sábado (18) e na segunda-feira (20), lojas e quiosques abrirão das 10h às 22h e a Praça de Alimentação e os espaços de lazer atenderão das 11h às 22h. No domingo (19) e na terça-feira (21), o expediente será das 14h às 20h para lojas e quiosques e das 12h às 22h para alimentação e lazer. E na Quarta-feira de Cinzas (22), o shopping abrirá às 12h e funcionará até as 22h, horário válido para todas as operações.