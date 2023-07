Marcos Paulo & Marcelo e peça teatral de sucesso: o roteiro do fim de semana em Americana e região

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festa do Bom Jesus

A 13ª Festa do Bom Jesus retorna para a última semana de comemorações com uma programação musical eclética. Nesta sexta-feira, o palco fica por conta doa banda AR40, enquanto no sábado será a vez da dupla Marcos Paulo & Marcelo. Além dos shows, a festa também oferece um cardápio variado, típico de festas juninas, além de rodadas de bingo e sorteio de assados.

Quando Hoje (28) e amanhã (29), a partir das 18h

Onde Salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus (Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | Hungria Hip Hop

O rapper Hungria Hip Hop se apresenta na inauguração da casa de eventos Lenda Music, nesta sexta-feira. O cantor, dono do sucesso “Lembranças”, dividirá o palco com o paulistano MC Marks e com DJ Dudu 019.

Quando Hoje (28), às 22h

Onde Lenda Musica (Avenida Alpheu Granzotti, 151a – Jardim Campo Belo)

É pago? Sim. Os ingressos estão a partir de R$ 60 no setor pista e podem ser adquiridos no site www.quero2ingressos.com.br

AMERICANA | ‘Psicose 4:48’

O grupo teatral Cia Finibus apresenta nesta sexta-feira (28) a leitura dramática do texto “Psicose 4:48″, da dramaturga inglesa Sarah Kane. A escrita de Sarah é chocante, com textos densos e profundos sobre assuntos delicados, que carregam até mesmo uma certa brutalidade. Em toda sua vida escreveu apenas cinco peças, sendo a última o “Psicose 4:48″, que aborda o suicídio.

Quando Hoje (28), às 20h

Onde Teatro Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | ‘A Última Sessão de Freud’

Os intelectuais Sigmund Freud e C. S. Lewis se encontram para discutir uma questão que permeia a humanidade: a existência ou não de Deus. Essa é a premissa da peça de maior sucesso do teatro brasileiro desde 2022, “A Última Sessão de Freud”, que chega a Americana com duas sessões no Teatro Lulu Benencase, neste fim de semana. No elenco, Odilon Wagner, ator de novelas da Rede Globo, e Cláudio Fontana.

Quando amanhã (29), a partir das 20h, e domingo (30), a partir das 19h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Sim. R$ 60, R$ 30 (meia entrada) e R$ 45 com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser adquiridos no entravip.com.br

“A última Sessão de Freud” é a peça de maior sucesso no Brasil desde 2022 – Foto: João Caldas / Divulgação

AMERICANA | ‘Rent – O Musical’

O espetáculo “Rent – O Musical” chega ao Teatro Paulo Autran, em Americana. A peça tem apresentação única e promete envolver e emocionar o público com a história de oito amigos que enfrentam os maiores desafios de suas vidas na véspera do Natal em Nova York, em 1990.

Quando Amanhã (29), às 20h

Onde Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233 – Nossa Senhora de Fátima)

É pago? Não, mas há contrapartida social e deve ser doado 1kg de alimento não perecível

SANTA BÁRBARA | Parque de Diversões

O parque de diversões Moreti Park está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping para uma temporada em Santa Bárbara d’Oeste. Entre as atrações estão a roda gigante, carrossel, cama elástica e miniaturas de Fusca para as crianças. O espaço também conta com praça de alimentação.

Quando Até 27 de agosto

Onde Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV)

É pago? Sim. Os ingressos custam R$ 12 (individual por aparelho), R$ 50 cartela promocional com cinco ingressos) e R$ 20 (roda gigante)

SANTA BÁRBARA | Parque das Letras

A festa literária do Parque das Letras acontecerá neste domingo (30), na Estação Cultural da Fundação Romi. A agenda contará com bate-papo dos autores Sônia Barros e Amauri de Oliveira. Também acontecerão duas rodas de conversa, uma com a escritora Luciene Tognetta e outra com os também autores Cicero Edno e Sílvia Delázari. A programação ainda inclui performances de Poesia em Movimento, circulação de palhaços pelo espaço da feira, exposição de artes plásticas, oficinas de pintura facial e escultura em bexigas. Serão promovidas oito oficinas literárias – sete para crianças e uma para pais.

Quando Domingo (30), das 9h às 16h

Onde Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2 – Centro)

É pago? A entrada é gratuita

O evento Parque das Letras – Foto: Divulgação

PIRACICABA | ‘Teatro à la carte’

O espetáculo “Teatro à la carte” interage com o público permitindo-o escolher o que quer assistir a partir de um cardápio de cenas composto por mais de 15 opções, que contemplam os mais variados gêneros. No “menu” cenas como: O Pequeno Príncipe, As Aventuras do Capitão Tormenta, A Lenda da Cobra Grande, e outras de escritores consagrados da literatura mundial.

Quando Amanhã (29)

Onde Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

É pago? Não, a atração é gratuita

CAMPINAS | Diogo Almeida apresenta “Savana Pedagógica”

O professor e humorista Diogo Almeida apresenta o novo show “Savana Pedagógica” no Teatro Oficina do Estudante em duas sessões. No texto, o comediante traz uma alusão ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma selva. Ele explora o tema para criar um universo divertido e cativante, em que a plateia é convidada a acompanhar a jornada do comediante pela savana da educação brasileira.

Quando Amanhã (29), às 18 e às 22h

Onde Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

É pago? Sim. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (meia entrada) e podem ser adquiridos no www.ingressodigital.com

SÃO PAULO | Bob Esponja – O Musical

Começa nesta sexta-feira a temporada do sucesso da broadway “Bob Esponja, O Musical” em São Paulo. A fenda do biquíni, lugar onde mora Bob Esponja e seus amigos, está sob ameaça em relação a um vulcão. A história trata da superação dos habitantes da região em relação às adversidades, mostrando que a população unida ou, principalmente os verdadeiros sentimentos, conseguem salvar o mundo.

Quando A partir de hoje (28) até 17 de setembro, às quintas-feiras, sextas, sábados e domingos

Onde Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista)

É pago? Sim. Os ingressos estão a partir de R$ 25 (meia entrada ingresso popular) e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br