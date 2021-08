A partir de um curto-circuito causado pela sobrecarga de um videogame, um portal se abre levando a criança à fronteira entre a realidade e a ilusão. No Mundo da Fantasia, ela é recepcionada por palhaços, reis e rainhas, príncipes e princesas, sapos, bruxas e fadas, representados por renomados artistas circenses que surpreendem pela força, graça e destreza.

No picadeiro do Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota, palhaços, acróbatas, malabaristas e contorcionistas entram em cena com atrações inéditas e números aéreos que prometem tirar o fôlego da plateia.

O Circo dos Sonhos está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping, próximo ao Mc Donald’s, para uma curta temporada. O espetáculo “No Mundo da Fantasia” estreia nesta sexta-feira (13) e segue até o dia 29 deste mês. A apresentação tem 1h40 de duração.

Espetáculo “No Mundo da Fantasia” resgata aspectos lúdicos da infância – Foto: Divulgação

Toda a ação do espetáculo acontece no castelo do Mundo da Fantasia, com um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis. “Esse é um espetáculo criado para toda a família, com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças, e é o programa ideal para a criançada!”, afirmou o ator Marcos Frota em nota divulgada à imprensa.

A criação é da família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição circense. “O espetáculo mostra para crianças e adultos que apesar de todo o aparato tecnológico, a imaginação ainda é a melhor e mais barata forma de brincar”, diz a diretora da montagem, Rosana Jardim.

O Circo dos Sonhos foi fundado em 2004 e suas estruturas já visitaram diversos estados brasileiros; a primeira apresentação em Santa Bárbara d’Oeste, no Tivoli Shopping, foi em 2017.

Marcos Frota instala ‘Circo dos Sonhos’ para curta temporada no Tivoli – Foto: Divulgação

Tendo como embaixador o artista Marcos Frota, o Circo dos Sonhos possui atualmente duas lonas que circulam pelo país, e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais envolvidos diretamente com as produções, entre eles costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas e contorcionistas.

A instalação do circo e a realização dos espetáculos foi autorizada pela Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste. O uso de máscaras no espaço do circo, assim como em todas as dependências do shopping, é obrigatório.

“O Circo dos Sonhos chega ao Tivoli com um de seus mais aclamados espetáculos, feito para encantar e divertir toda a família. Essa é mais uma atração que promovemos para oferecer ao nosso público uma opção de lazer e entretenimento. E é importante destacar que todas as medidas de segurança e protocolos de higienização, recomendados pelas autoridades de saúde para prevenção à Covid 19, serão seguidos para garantir a segurança de todos”, explicou o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini, em nota.

Circo dos Sonhos está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping – Foto: Divulgação

Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia

Quando: de 13 a 29 de agosto, com sessões de terça a sexta-feira, às 20h; e aos sábados e domingos, às 15h, 17h30 e 20h

Onde: estacionamento do Tivoli Shopping – próximo ao MC Donald’s

Ingressos: Valores variam de R$ 15 a R$ 70, de acordo com o setor escolhido; mais informações podem ser obtidas no site www.circodossonhos.com. Crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada.