Marco Luque traz ‘Dilatados’ para Americana neste sábado

Marco Luque estará em Americana neste sábado (3) com o espetáculo “Dilatados”. Com direção do próprio humorista e de Guilherme Rocha, e produção de Macatranja, o artista sobe sozinho ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, às 21h, mas muito bem acompanhado de dois dos personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos: Jackson Five e Mustafary.

O motoboy Jackson Five é um dos personagens mais marcantes do humorista – Foto: Luccas Ramos / Divulgação

“Esse show é muito especial para mim porque traz dois dos personagens mais icônicos e marcantes da minha carreira, mas sempre com muita inovação e surpresas para arrancar gargalhadas do público. Para esse ano já estamos programando muitas novidades, então deixo aqui o meu convite para todos conferirem meu show de pertinho”, ressalta o humorista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O humorista traz em seu show as aventuras de Jackson Five, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil. De forma bem-humorada e descontraída, ele aborda a realidade mostrando a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo. De acordo com dados do SINDIMOTO, que reúne mensageiros, motociclistas, ciclistas e mototaxistas, durante a pandemia houve um aumento de 20% no número de trabalhadores, totalizando mais de 300 mil entregadores na capital.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além do motoboy, outro personagem é o Mustafary, um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais. Assim, Luque também traz a temática do consumo de carnes de forma leve e repleta de piadas para descontrair com o público, considerando o grande aumento de adeptos ao vegetarianismo no país. O humorista, que passou pela bancada do programa CQC (Band), pelo Altas Horas e pela Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo), extrapola o humor no show, no qual ele também exibe performance musicais e de dança.