Maracatu Estação Quilombo completa 10 anos de existência e resistência em Americana

Maracatu Estação Quilombo completa 10 anos de luta e resistência em Americana – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

O grupo Maracatu Estação Quilombo, de Americana, completa 10 anos de existência e resistência em 2024. Nascido da intenção de divulgar a cultura popular afro-brasileira através do ritmo, o grupo trabalha há uma década com pautas sociais, religiosas e políticas no município.

Fundado pelo músico e pesquisador Heber Pequeno, o Maracatu Estação Quilombo leva o nome graças ao local do início das atividades, a Estação Ferroviária de Americana, que continua sendo a casa do grupo às terças-feiras. O Quilombo tem origem do rio em que estão às margens, mas também significa aquilombar, do ato de estar junto, de acordo com a batuqueira e coordenadora do Estação, Caroline Gomes.

O maracatu é um ritmo que faz uso de instrumentos de percussão e tem uma ligação direta com o candomblé. No entanto, quem toca maracatu não precisa necessariamente ser da religião, apontou Caroline.

O ritmo tem origem pernambucana, mais especificamente em Recife. Por causa disso, dentro desta cultura existe uma hierarquia e grupos que estão fora do estado são “reprodutores” daqueles que estão na capital de Pernambuco, conhecidos como “nações”.

O Maracatu Estação Quilombo reproduz o ritmo, cânticos e danças do toque da Nação do Maracatu Porto Rico, com a qual mais se identificaram e mantêm contato direto. Inclusive, viagens anuais são feitas até Recife para troca de conhecimento.

“A gente tenta fazer um pouquinho do que é feito lá, dentro da nossa vilagem. Porque a realidade de uma nação de maracatu é muito complicada, funciona dentro da favela. Tem toda essa questão de uma comunidade em que falta o básico. Então, a gente tenta reproduzir um pouco disso, tanto a parte social, porque o maracatu é um movimento social, político, e não só um movimento cultural”, contou Caroline.

O trabalho social realizado pelo Maracatu ocorre em parceria com o Roseli Nunes, Zincão, com a Pastoral da Juventude de igrejas católicas e movimentos sociais como a Unegro.

Apesar de completarem 10 anos de história em Americana, Caroline considera que o Estação Quilombo ainda batalha para conseguir um espaço na cultura do município.

“Falta um olhar dos órgãos, prefeitura e secretarias. Um olhar com mais amor, com mais respeito pelo trabalho que a gente faz”, disse a coordenadora.

O grupo comemora o marco com evento neste sábado (9) – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

O grupo conseguiu ser contemplado com a LPG (Lei Paulo Gustavo) para a realização de uma festa em comemoração aos 10 anos do Maracatu Estação Quilombo, que acontece neste sábado. A conquista do edital é um avanço para que o grupo tome lugar na cultura local.

“Infelizmente, a gente precisa do dinheiro também para executar projetos, para atingir mais pessoas, para poder levar o nosso trabalho para lugares além da terça-feira e da estação. Então, eu acredito que esses editais são um passo bem grande para a gente conseguir mais coisas”, disse Caroline.

O evento

O coletivo Maracatu Estação Quilombo, em parceria com a Prefeitura de Americana, realiza neste sábado (9) uma festa de aniversário de 10 anos do grupo, na Estação Cultura. O evento será gratuito, das 13h às 21h, na Estação Cultura.

Será a primeira contrapartida da LPG na cidade. O coletivo foi contemplado com o valor de R$ 30 mil para o projeto “Estação Quilombo – 10 anos de Maracatu”.

“A Estação Cultura foi nosso berço e vem sendo nossa casa ao longo desses dez anos, não teria lugar melhor para celebrarmos essa data tão importante, ressaltando a riqueza e diversidade da Cultura Negra e da Cultura Popular”, apontou a coordenadora.

“O evento também vai auxiliar na execução do projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, com oficinas, imagens e material audiovisual das festividades e atividades executadas no dia”, explicou Caroline Gomes.

Confira a programação do evento