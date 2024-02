Magic!, do hit ‘Rude’, se apresenta no Expo America em abril

A banda canadense Magic!, internacionalmente conhecida pelo single de sucesso “Rude”, apresenta a turnê “Good Feeling About You” na Expo America, em Nova Odessa, no dia 12 de abril. Os ingressos para o show já estão à venda no site Bilheto.

Rude foi a música de estreia do grupo, lançada em 2013. A canção atingiu o top das paradas ao redor do mundo, chegando ao primeiro lugar em nove países. No Brasil, Rude esteve em 25º entre o TOP 100. O single fez parte do álbum Don’t Kill the Magic.

O espaço do show estará dividido em dois setores: pista premium e pista comum. Os ingressos variam de R$ 140 (promocional com doação de 1kg de alimento ou meia entrada) a R$ 240 (inteira) para o primeiro setor. No segundo, os ingressos estão entre R$ 220 e R$ 440.