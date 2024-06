Maestro João Carlos Martins é atração no 3º Recital de Inverno de Hortolândia

O músico se apresenta no último dia de evento, que será realizado a partir desta terça (25) até quinta-feira (27)

Com 83 anos, o pianista e maestro é uma das grandes referências da música erudita no Brasil - Foto: Fernando Mucci

O renomado Maestro João Carlos Martins será atração do 3º Recital de Inverno de Hortolândia nesta quinta-feira (27), último dia de evento, a partir das 19h. O músico rege a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP no auditório da Câmara Municipal, na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250.

Com 83 anos, o pianista e maestro é uma das grandes referências da música erudita no Brasil. Além disso, é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach.

Um dos pontos altos de sua carreira foi a gravação da obra completa para teclado do compositor alemão.

A abertura da noite será feita pela Banda Experimental de Hortolândia, um dos grupos vinculados ao CEM (Centro de Educação Musical Municipal) Maestro Ronaldo Dias de Almeida.

PROGRAMAÇÃO. O 3º Recital de Inverno de Hortolândia começa nesta terça-feira (25) com cinco apresentações. A atração principal será o grupo Br’oZ, do início dos anos 2000. O show tem início às 21h, no auditório da Câmara Municipal.

Antes, o palco recebe os músicos da Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo), às 19h30, Suzy Amaral, às 19h30, Jaqueline Mariano, às 20h, e Rafael Silva, às 20h30.

Na quarta-feira (26), o evento migra para o Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na Rua Graciliano Ramos, 280, no Jardim Amanda.

A programação também tem início às 19h, com o grupo Allegro. Em seguida, se apresentam Belise Cunha, MusicaL’Arte e Ateliê da Música, às 19h30, 20h e 20h30, respectivamente.

O recital, organizado pela Secretaria de Cultura, promove apresentações de alunos e professores de escolas e instituições particulares de música.

Segundo a musicista e professora Dalette Dias, responsável pela organização do evento, neste ano o recital contará com a participação de mais de 200 pessoas, dentre estudantes e professores de oito escolas em atuação na cidade.