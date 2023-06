MAC exibe ‘O Menino e o Mundo’ nesta segunda, em Americana

Animação conta a história de Cuca, um menino que mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo - Foto: Reprodução

Vencedor do Annie Awards – o Oscar das animações – na categoria de melhor filme independente, “O Menino e o Mundo” será exibido gratuitamente, nesta segunda-feira (5), às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A animação conta a história de Cuca, um menino que mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem em busca do pai e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos.

A obra que utiliza sons, músicas e desenhos – e nenhum diálogo – foi indicada ao Oscar 2016 de melhor animação. “O Menino e o Mundo” tem direção e roteiro de Alê Ribeiro e traz no elenco os atores Patricia Pichamone e Vinicius Garcia e o cantor e compositor Emicida.

A exibição integra a programação da Sessão Pontos MIS, realizada em Americana dentro do Programa Pontos MIS, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.