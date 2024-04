MAC de Americana tem oficina de fotografia básica gratuita nesta quinta 

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe nesta quinta-feira (11) a Oficina Pontos MIS “Fotografia Básica – Como tirar melhor proveito da sua máquina fotográfica digital e como melhor fotografar na rua”. A aula será das 14h às 18h.

São 25 vagas disponíveis para interessados com idade mínima de 13 anos. O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825.

MAC, o Museu de Arte Contemporânea – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A oficina vai oferecer aos alunos novas influências da fotografia antiga e contemporânea, além de fazer com que eles pensem antes de clicar, ensinando-os a enxergar as luzes e a tirar melhor proveito de situações do dia a dia com suas próprias câmeras fotográficas.

O curso é ministrado pelo fotógrafo Emiliano Capozoli, vencedor do Prêmio Abril de Jornalismo de 2013 e 2016, e do Prêmio Globo de Jornalismo 2016.

O curso será dividido nos módulos: 1- O que é fotografia e como funcionam as câmeras fotográficas; 2- Fotometria e fotografia digital; 3- Como melhor tirar proveito da sua câmera fotográfica e como enxergar as luzes; 4- Noções básicas de fotografia de rua e exemplos de diferentes fotógrafos de diferentes origens; 5 – Saída fotográfica; 6- Discussão em grupo do material produzido.