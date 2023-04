MAC de Americana recebe oficina de Direção Cinematográfica

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana está com inscrições abertas para a oficina “Direção Cinematográfica Artística”. São 25 vagas gratuitas para a oficina, que acontece em 27 de abril, das 14h às 18h. A atividade é oferecida pelo Programa Pontos MIS, em uma parceria da Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

A oficina vai trazer informações sobre o funcionamento da prática cinematográfica. O objetivo é formar entre os alunos espectadores mais conscientes da linguagem do cinema, capazes de interpretar as diferentes camadas de um filme, e também ensiná-los sobre todas as etapas da direção cinematográfica. A oficina terá conteúdo teórico e prático.

A atividade será ministrada por Luan Cardoso, criador da produtora de cinema “Quixó Produções”, fundada em 2010. Ele já realizou mais de 30 trabalhos como diretor de fotografia, dirigiu, roteirizou e fotografou 12 curtas, 22 clipes musicais e o documentário “Cine Belas Artes – Consolação, 2423”.

As inscrições para a oficina devem ser feitas pelo email mac@americana.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3408-4825 ou pessoalmente no MAC, que fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Americana. O endereço é Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.