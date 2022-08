MAC de Americana recebe exposição gratuita de micropoesia haicai

No Brasil, Millôr Fernandes e Paulo Leminski são alguns dos escritores que escreveram haicais

O Museu de Arte Contemporânea de Americana recebe, até 31 de agosto, a exposição de micropoesia visual “Haicai, a Poesia Breve Japonesa”, do grupo Café de Ideias, formado por quatro poetisas. A exposição pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta, das 9h às 16h30.

O haicai é um estilo de composição poética baseado num jogo de sílabas e foi criado pelos japoneses no século 16. O desafio de compor poesias em apenas 3 versos atrai poetas do mundo inteiro e, no Brasil, Millôr Fernandes e Paulo Leminski são alguns dos escritores que se renderam ao haicai.

Em Americana, o grupo Café de Ideias lançou um livreto de haicais, com distribuição gratuita de mil exemplares. A mostra já passou pela Biblioteca Municipal em maio, e agora, chega ao MAC, que fica no Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, 1293.