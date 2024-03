MAC de Americana recebe exposição ‘A.R.L. Vida e obra’

A exposição “A.R.L. Vida e obra”, reunindo os principais trabalhos do pintor, fotógrafo e artesão outsider brasileiro Antônio Roseno de Lima, está no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. A exposição conta com a curadoria de Geraldo Porto, grande incentivador de Roseno.

A atração poderá ser visitada até 15 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

Nascido em Alexandria, no Rio Grande do Norte, em 1926, Roseno é um grande representante da “Art Brut” no Brasil e no mundo. Suas obras dão destaque a sua subjetividade e sua paixão pela arte, e ele dizia que pintava o que gostava, porque gostava, sem precisar de estudos acerca daquilo: apenas como forma de expressar sua visão de mundo.

“É com muito orgulho que trazemos para Americana os trabalhos do Roseno. Convidamos todos que gostam de arte a visitar o MAC e apreciar as obras desse conceituado artista”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.