MAC Americana terá filme e oficina sobre fotografia

Espaço promove a exibição do filme “Licorize Pizza” (2022) em dois horários nesta segunda-feira

Cena de ‘Licorize Pizza’ filme teve três indicações ao Oscar - Foto: Divulgação

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana recebe nesta semana duas atividades gratuitas do programa Pontos MIS, do governo estadual. O espaço promove a exibição do filme “Licorize Pizza” (2022) e uma oficina de fotografia.

O longa-metragem terá duas sessões na segunda-feira (11), às 14h30 e às 19h30. “Licorize Pizza” é o mais recente filme de Paul Thomas Anderson e foi indicado ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.

A história se passa na década de 1970, no Vale de San Fernando, e acompanha o encontro do adolescente Gary (Cooper Hoffman) e da jovem Alana (Alana Haim). O filme faz um retrato dos conflitos do final da adolescência e dos primeiros anos da vida adulta. O elenco tem ainda nomes como Bradley Cooper e Sean Penn, O filme tem classificação indicativa de 14 anos.

FOTOGRAFIA. A “Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras” será realizada quinta-feira (14), das 14h às 18h. São oferecidas 25 vagas gratuitas, mas é necessário se inscrever.

A oficina teórica e prática tem como objetivo mostrar alternativas na escolha do olhar fotográfico. Por meio de exemplos que fazem um contraponto das referências clássicas ilustradas, os alunos terão mais repertório e caminhos para escolher nas fotografias, contribuindo para o desenvolvimento tanto de um trabalho autoral como nos registros de viagens e nas fotos do dia-a-dia.

A oficina será ministrada por Melissa Szymanski, fotógrafa com ampla atuação no país, que já deu aulas de fotografias em várias instituições de ensino.

Para se inscrever, é preciso ter a partir de 15 anos. Não é necessário possuir câmera fotográfica para participar. Porém, se o aluno possuir equipamento, pode levá-lo à oficina. Até a tarde de sexta-feira, ainda havia vagas para a oficina. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou no e-mail mac@americana.sp.gov.br. O MAC Americana fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.