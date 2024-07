Luta contra o câncer inspira curta-metragem em Sumaré

A trajetória de luta contra o câncer que levou Diego Trevisan a ficar entre a vida e a morte foi transformada no curta-metragem “A Cura dos Corpos”. A produção foi uma das contempladas na LPG (Lei Paulo Gustavo) de Sumaré, município em que ele reside e onde a história foi exibida na telona de um cinema na manhã deste sábado como ato de estreia.

O ponto de partida para a produção do curta foi quase simultâneo à descoberta de Diego sobre seu diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, em 2020, aos 33 anos. O artista buscou no YouTube por pacientes que enfrentaram o mesmo problema que ele e superaram.

O resultado, no entanto, foram vídeos de médicos falando sobre o câncer. “Então eu disse ‘eu vou ser esse ponto de luz, eu vou ser a esperança de pessoas que não tiveram esse contato com outros pacientes’”, contou Diego.

A produção de “A Cura dos Corpos” começou a partir deste momento, assim como o tratamento do artista contra o câncer.

Diego decidiu registrar todo o processo que viveria – e viveu – de maneira poética “porque não tem como expressar o que eu passei através de palavras”, disse.

Os sintomas começaram por incômodos no pulmão e na garganta. Uma bateria de exames acusou manchas no pulmão do artista, que foi encaminhado para uma biópsia e resultou no diagnóstico do Linfoma de Hodgkin clássico.

Diego Trevisan (esq.) auxiliou na direção e produção de A Cura dos Corpos; ao lado dele, o diretor de fotografia dos curtas, Edson Júnior – Foto: Matheus Batata

A luta foi árdua. Ele iniciou as quimioterapias, que não obtiveram sucesso. Enfrentou outros procedimentos, mas a saúde piorou e chegou a ficar no oxigênio após perder 80% da capacidade pulmonar.

Depois de testar alguns medicamentos mais pesados, Trevisan precisou fazer um transplante autogênico e em seguida mais sessões de quimioterapia.

Diego, enfim, estava curado, mas o medo da reincidência fez com que o médico optasse por um segundo transplante, o de medula, doada pelo irmão do artista. Ele ficou livre da doença na metade de 2023.

Diego conta que no processo de cura fez as pazes com amigos, familiares e antigos amores.

“Por isso, o curta-metragem se chama ‘A cura dos corpos’, porque não foi apenas o meu corpo físico que se curou, foi minha mente, minha alma e vários corpos”.

Hoje, aos 38 anos, Diego entende que tem uma missão com o curta, que é transformar a vida das pessoas através da comunicação.

O artista participou da produção de outros dois curtas pela LPG. “A Cura dos Corpos”, inspirado na história de Diego, foi proposto por Cláudio Lima.

Trevisan propôs “Vai Dar Tempo”, no qual atuou, e também participou da produção de “Será Que Ele Gosta de Mim?”, de Edson Dias Cotrim Jr.

A ideia da equipe é levar todos os curtas para festivais de cinema e disponibilizá-los ao público em seguida. O público pode acompanhar as próximas etapas pelo Instagram da produtora responsável pelos curtas (@bilateralfilmes) ou pelo perfil de Diego (@diego_trevisan).