Luna Music Bar promove shows de blues, pop e rock em dezembro

Espaço recebe atrações todas as sextas e sábados do mês, e também em algumas quintas e domingos

O Luna Music Bar, em Americana, preparou para dezembro uma programação especial de shows. O espaço recebe atrações todas as sextas e sábados do mês, e também em algumas quintas e domingos. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 15.

Nesta sexta-feira, sobe aos palcos a cantora Frann Azalin, com sucessos do rock das décadas de 1980, 1990 e 2000. No sábado, a Banda Capitão Rock traz rock nacional e internacional.

Em 9 de dezembro, a programação prevê uma noite de karaokê. A Banda Black Jack leva blues e rock ao espaço no dia 10. No dia 11, será a vez da Banda Celebration, grupo da proprietária do Luna Music Bar, Paula Reis. O repertório foi preparado com vários estilos das décadas de 1970, 1980 e 1990.

No domingo, 12 de dezembro, a casa recebe o acústico de Wellington e Rafael, com sucessos de blues, pop e rock. No dia 18 de dezembro, o cantor Michel Junior, da Banda Celebration, faz seu show solo com clássicos como U2 e Elton John. Na sexta-feira, dia 17, a atração é a Banda da Casa, com membros da Celebration.

“Como a ideia é ano que vem a Celebration retornar a eventos grandes, estou criando a Banda da Casa para continuar com o trabalho em formação menor. Seguimos forte com o estilo da casa, pops e rocks nacionais e internacionais”, contou Paula.

A casa segue sem pista de dança para oferecer segurança sanitária contra a Covid-19. A recomendação é reservar mesa com antecedência. A reserva é gratuita e pode ser feita pelo WhatsApp (19) 98102-0871. O Luna Music Bar fica na Rua Vital Brasil, 416, Jardim Girassol.