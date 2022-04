Lulu Benencase reabre dia 20 com Família Virgulino

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, será reaberto no dia 20 de abril com um show da Família Virgulino. Intitulado “Forró do Bem”, o espetáculo vai contar com o sanfoneiro Mestre Enok Virgulino. A apresentação será às 20h, com entrada gratuita.

O equipamento cultural foi fechado em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), período que a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) aproveitou para promover melhorias no local. A cabine de transformação de energia passou por uma manutenção preventiva pela primeira vez desde a inauguração do teatro, há 34 anos.

Também foram executadas as obras de recuperação e reforço estrutural do palco, objeto de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público. Parte do equipamento cedeu em 2019 durante a apresentação de uma companhia de dança. A empresa Maralto Construtora LTDA foi contratada para o serviço pelo valor de R$ 165 mil.

“A cultura pode estar em todos os espaços e é uma alegria vê-la retornar ao palco do Lulu Benencase. O Teatro Municipal é motivo de grande orgulho para nós americanenses e a Administração Municipal, na pessoa da secretária de Cultura, Márcia, tem se desdobrado para retomar as ações de cultura, entretenimento e diversão aos quatro cantos de Americana”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Será uma grande satisfação reabrir o Lulu Benencase após dois anos de pandemia. O Teatro Municipal tem tradição de receber grandes espetáculos e entregá-lo reformado é extremamente gratificante para nós”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.