Livros para celebrar o dia 31 de outubro

A data marca não só o Halloween, mas também o Dia do Saci no Brasil; confira três obras que envolvem as temáticas

A celebração do Dia das Bruxas, comumente conhecido como Halloween, é uma tradição que encanta os corações de crianças e adultos nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo. No Brasil, nesse mesmo dia, 31 de outubro, é celebrado o folclórico Dia do Saci, uma data que honra as raízes culturais e o emblemático personagem de Monteiro Lobato.

Para curtir ou aprender sobre as duas datas, o Caderno L separou sinopses de obras que mergulham nesses dois universos distintos, mas igualmente fascinantes. Com temáticas relacionadas aos eventos, os títulos vão desde o melhor thriller de 2021 pelo New York Times, até um livro de folk horror (terror folclórico) de um morador de Americana. Confira.

“Acima de qualquer suspeita”, de Vera Kurman

Chloe Sevre pode ser o que ela quiser: uma caloura cheia de honrarias da Universidade John Adams, a garota bonita do quarto ao lado – que vive usando leggings pelos corredores -, a amiga animada que topa qualquer parada. E, como qualquer outra garota, os dias de Chloe são cheios de atividades: ela assiste às aulas da faculdade de medicina, pratica iogalates, frequenta festas de fraternidade e… planeja o assassinato de Will Bachman. Chloe é uma psicopata.

Ela é uma das sete estudantes de sua universidade em Washington DC a fazer parte de um inusitado estudo clínico com pessoas com psicopatia – jovens que, como ela, não sentem empatia nem compreendem emoções como medo ou culpa.

Eleito como um dos melhores thrillers de 2021 pelo New York Times, o suspense acompanha a estudante enquanto corre para descobrir a identidade do assassino e colocar o próprio plano de vingança em ação.

Acima de Qualquer Suspeita é o melhor thriller 2021 pelo New York Times – Foto: Divulgação/Editora Melhoramentos

“O Cemitério”, Stephen King

Clássicos para aproveitar a data. O livro que inspirou o filme “O cemitério maldito”, acompanha o jovem médico de Chicago Louis Creed, que encontrou seu lugar em uma pequena cidade do Maine. A boa casa, o trabalho na universidade e a felicidade da esposa e dos filhos lhe trazem a certeza de que fez a melhor escolha.

Num dos primeiros passeios pela região, conhecem um cemitério no bosque próximo à sua casa. Ali, gerações de crianças enterraram seus animais de estimação. Mas, para além dos pequenos túmulos, há um outro cemitério. Uma terra maligna que atrai pessoas com promessas sedutoras. Um universo dominado por forças estranhas capazes de tornar real o que sempre pareceu impossível.

A princípio, Louis Creed se diverte com as histórias fantasmagóricas do vizinho Crandall. No entanto, quando o gato de sua filha Eillen morre atropelado e, subitamente, retorna à vida, ele percebe que há coisas que nem mesmo a sua ciência pode explicar.

“A voz da floresta & outros contos”, Pedro Pucci

Obra de morador de Americana é inspirada no folclore brasileiro – Foto: Marcelo Rocha/LIBERAL

Uma viagem sombria e envolvente pelas entranhas vivas das florestas de um longínquo Brasil colonial, onde as próprias árvores sussurram, e choram os rios pelas cachoeiras e vales. Numa época que os antigos deuses respiravam suas lendas e seus folclores nas terras de Vera Cruz, entre bandeirantes e senzalas, fados e sambas, mitos e cantigas — no rumorejar lúgubre das folhas e flores de uma floresta esfomeada que carrega toda a fúria dos ancestrais espíritos da mata.

A Voz da Floresta & Outros Contos foi escrita pelo morador de Americana Pedro Pucci, e tem uma coletânea de dez histórias assustadoras, que são uma criativa repaginada gótica do folclore nacional e uma homenagem a todos os povos indígenas brasileiros.