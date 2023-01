Livros de auto-ajuda e ficção são os mais retirados na Biblioteca de Americana

Ao longo de 2022 foram 16.604 empréstimos do acervo para moradores da região

Com a retomada do atendimento presencial em março de 2022, a Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano, de Americana, viu os empréstimos de livros mais que dobrarem no ano passado.

A pedido do LIBERAL, a Biblioteca fez um levantamento das obras mais emprestadas ao longo de 2022, e os destaques foram mais uma vez para os livros de auto-ajuda e as ficções infanto-juvenis.

Ao longo do ano foram 16.604 empréstimos do acervo da biblioteca. O número é mais do que o dobro dos 7.944 registrados em 2021, quando o espaço operou sem visitas ao acervo por conta da pandemia, somente com reserva online e retirada.

Mesmo com o aumento registrado no ano passado, os empréstimos de livros ainda estão longe dos mais de 27 mil de 2019, último ano em que o atendimento da biblioteca não foi afetado pela pandemia.

13.266 usuários estão cadastrados na Biblioteca Municipal de Americana – Foto: Arquivo / LIBERAL

Outro destaque foi a retomada de eventos no espaço cultural em 2022, com 10 visitas guiadas, quatro exposições, duas contações de histórias e uma feira de troca de livros. Em 2019, a biblioteca chegou a receber 155 atividades.

Entre livros, periódicos, recortes de jornais e gibis, a Biblioteca Municipal de Americana tem um acervo com 56.264 itens. No total, 13.266 usuários estão cadastrados, dos quais 720 ingressaram no ano passado.

DISPUTADOS. Pelo segundo ano consecutivo, o best-seller“Pai Rico, Pai Pobre”, de Robert T. Kiyosaki e Sharon Lechter, lidera os empréstimos da biblioteca. Outra obra com a mesma temática que aparece entre os mais emprestados é “Os segredos da mente milionária”, de T. Harv Eker, na nona posição. Os livros de auto-desenvolvimento “Como fazer amigos e influenciar pessoas”, de Dale Carnegie, e “O poder do hábito”, de Charles Duhigg, também aparecem no ranking.

Mas o destaque do ano de 2022 foram os volumes iniciais da série “Diário de um Banana”, de Jeff Kinney. Entre os 10 livros mais requisitados da biblioteca, cinco eram da série.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O 17° volume foi lançado no Brasil em outubro do ano passado. Completando o ranking, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, primeiro livro da série britânica do bruxo, aparece em quinto lugar.

O levantamento reflete o número de empréstimos, portanto títulos com uma maior quantidade de exemplares aparecem mais, como é o caso dos livros iniciais da série de Jeff Kinney.

“A série ‘Diário de um Banana’ é um sucesso todo ano. Outro ponto interessante é que boa parte desses leitores são pré-adolescentes e jovens. Há professores que indicam, mas acho que a internet e as redes sociais têm ajudado a divulgar a série para novos públicos”, avaliou o orientador cultural da Biblioteca Municipal, Leonardo Luciano.

“A série se manteve, aqui, fazendo mais sucesso do que a do o ‘Harry Potter’. São obras diferentes também. O ‘Diário’ é mais leve, despretensiosoa, o protagonista é divertido, e apesar de sequenciada, seus volumes podem ser lidos fora de ordem sem grandes problemas de entendimento”, avaliou Leonardo.

Podem se cadastrar na Biblioteca Municipal moradores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. É preciso fornecer nome completo, telefone e e-mail, RG e comprovante de residência. Mais informações através do (19) 3461.9157 ou do e-mail bibliotecadeamericana@gmail.com.