Livro que celebra a força feminina é lançado em Nova Odessa

A psicopedagoga especialista em comportamento Regina Pocay lançou nesta semana o livro que celebra a força feminina “Realize: Conexões e Saberes”, em Nova Odessa. A obra reúne 8 capítulos de coautoras e 15 artigos de convidadas com relatos e reflexões sobre superação, família, maternidade, trabalho, bem-estar e saúde, entre outros temas.

O livro traz relatos inspiradores de mulheres que abraçam os mais diversos temas do universo feminino, oferecendo insights (compreensão) sobre diversos temas, indo do empreendedorismo à maternidade e realização. A coletânea aborda pontos como saúde física e mental, o viver e não apenas existir, e a conexão com o “verdadeiro eu”.

Regina Pocay reuniu 22 mulheres para participarem da coletânea de “Realize: Conexões e Saberes” – Foto: Camila Ribeiro Belisário / Divulgação

A inspiração para a criação da obra surgiu em um momento desafiador na vida de Regina, quando enfrentava uma batalha contra a Covid-19. Em meio à reclusão e incertezas, ela encontrou a oportunidade de externar suas ideias e pensamentos em forma de palavras, dando origem a um projeto que transcende o individual para conectar-se ao coração e à alma de mulheres.

“O que me inspira na mulher é a capacidade que carregamos de sermos plurais e ainda assim singulares. Cada mulher carrega sua força, luz, capacidade de realizar e isso, quando usado com o poder da união, ganha ainda mais força. Foi isso que me inspirou a escrever, pois recebi de mulheres fantásticas a força necessária para me reerguer. Desta forma quis compartilhar isso com mais e mais mulheres”, disse.

A força dessa união está refletida no resultado de “Realize: Conexões e Saberes”. Além de Regina, o livro conta com artigos de 7 coautoras e relatos de 15 convidadas e da prefaciadora, todas especialmente convidadas a compartilhar suas experiências únicas.

A psicopedagoga especialista em comportamento Regina Pocay se inspirou em um momento difícil de enfrentamento ao Covid-19 – Foto: Camila Ribeiro Belisário / Divulgação

A obra conta com os saberes das mais diversas áreas. Empresárias, psicólogas, jornalistas, nutricionistas e professoras são só algumas das profissionais que se abriram e compartilharam suas reflexões.

As convidadas são mulheres que fizeram parte da trajetória da psicopedagoga. “Tenho como premissa compartilhar com o próximo o que me faz bem, e cada uma das mulheres que participaram desta obra comigo desempenham um papel importante em minha vida com suas contribuições, e tenho certeza que vão contribuir com quem adentrar as páginas desta coletânea”

