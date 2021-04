Livro publicado pela Editora Adonis integra apresentação no ‘World Creativity Day’

Escritor Daniel Menin fala sobre um trabalho realizado com estudantes através do livro "Dizem que toda caverna é assim…"

O livro “Dizem que toda caverna é assim…”, publicado pela Editora Adonis e de autoria de Daniel Menin e Luciene Tognetta, integra apresentação no “World Creativity Day”, o maior festival de criatividade do mundo, realizado nos dias 21 e 22 de abril, que neste ano chega à quarta edição abrangendo 128 cidades de 18 países simultaneamente.

“Dizem que toda caverna é assim…” é um livro paradidático que tem como base fotografias reais de cavernas e situações do trabalho de exploração e documentação de cavernas, e um texto que fala sobre as diferentes áreas do conhecimento envolvendo a Espeleologia – a ciência que estuda as cavernas.

Obra é um livro paradidático baseado em fotografias de cavernas – Foto:

“O livro é um recurso a mais para a educação, especialmente dos alunos do Ensino Fundamental, que dá um direção não só de educação ambiental, mas inter e transdisciplinar. Através do estudo das cavernas, os alunos não só descobrem conhecimentos, mas também a si mesmos e qual o seu papel no ambiente em que eles vivem. E tudo isso está ligado à criatividade”, afirmou o autor ao LIBERAL.

O escritor Daniel Menin participa do WCD por meio da apresentação em vídeo intitulada “Das cavernas para as escolas: uma proposta interdisciplinar” que aborda um trabalho realizado com estudantes por meio da publicação e que possibilita a descoberta de um novo mundo.

O vídeo conta ainda com um QR Code para acesso a um conteúdo virtual. “O vídeo estará disponível na plataforma do evento durante os dois dias de programação e mostra o livro e seus recursos, sendo ele um dos principais pilares do projeto que será apresentado”, destaca Menin em nota divulgada à imprensa.

Com o objetivo de estimular ações sustentáveis, o evento vai possibilitar que temáticas relacionadas à preservação do meio ambiente e ao conhecimento do mundo por meio de sua história, do tempo e do espaço, que estão presentes no livro, possam ser exploradas.

Evento global acontece nesta quarta e quinta-feira – Foto:

O “World Creativity Day” tornou-se mundialmente conhecido após a ONU ter estabelecido 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação em seu calendário oficial, em 2017. O festival poderá ser acompanhado no YouTube e no aplicativo oficial “WCD 2021”.