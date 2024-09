Livro infantil ‘A Menina e o Porco Chicó’ se torna animação inclusiva

Com nova história e abordagem, conteúdo terá dublagens em português e inglês e tradução em Libras

A magia das histórias infantis ganha uma nova dimensão com o lançamento da animação em 2D “A Menina e o Porco Chicó”, que será disponibilizada nesta segunda-feira (30), às 15h, no canal do YouTube chamado “A Menina e o Porco Chicó”.

Esta produção traz mais uma aventura dos adorados personagens criados por Ronaldo Britto, que conquistaram corações desde a publicação do livro homônimo em 2021 e da peça teatral “O Aniversário da Gabi”.

Produção traz mais uma aventura dos adorados personagens criados por Ronaldo Britto, – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sob a direção da jovem artista Ana Reynolds, o projeto foi realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, e visa não apenas entreter, mas também promover a inclusão. O roteiro ficou a cargo de Eliane Lüders, que trouxe um frescor à narrativa.

“Desde o início pensamos em como tornar o projeto acessível. Incorporamos audiodescrição, dublagem em dois idiomas (português e inglês) e tradução em Libras. Foi um desafio, mas criamos várias versões da animação”, conta Ana. A animação se propõe a ser acessível a todos, garantindo que crianças de diferentes realidades possam se conectar com a história.

Britto ressalta a importância das leis de incentivo cultural: “Elas não apenas possibilitam a realização de projetos como esse, mas também garantem que histórias importantes cheguem a um público mais amplo, promovendo a diversidade cultural”.

O financiamento do projeto foi viabilizado, em grande parte, graças a essas leis. “Sem o apoio da Lei Paulo Gustavo provavelmente eu nunca teria me aventurado a criar uma animação infantil. Essa oportunidade foi um grande impulsionador”, revela Ana.

Para a realização da animação, Ana utilizou ferramentas simples e gratuitas, destacando seu desejo de democratizar o acesso à criação artística. “Eu queria usar recursos que fossem acessíveis a todos. O Canva, por exemplo, foi uma ferramenta essencial para adicionar movimento e inserir narrações e músicas”, explica.

Ela também descobriu um aplicativo chamado Loud Me, que gerou músicas em diversos estilos. “Isso foi uma descoberta incrível! Poder adicionar trilha sonora original trouxe uma nova dimensão à animação”, diz ela, empolgada.

O enredo traz uma nova perspectiva da história original. “A ideia era criar uma nova aventura centrada em uma festa de aniversário”, explica Britto. “Em vez de seguir a narrativa do livro, que era um pouco longa para o formato de curta-metragem, a Eliane Lüders trouxe um frescor à história ao desenvolver uma trama divertida”, acrescenta.

Ana, que se formou em design gráfico, enfatiza a importância de adaptar a história de uma forma que ressoe com o público jovem de hoje. “Queria que as crianças vissem a Menina e o Chicó em movimento, interagindo em um ambiente vibrante”, afirma a artista.

Os protagonistas, interpretados por Michaele Lobo e Wemer Santana, trazem para a animação a mesma energia que já apresentam no palco, onde dão vida aos personagens em uma peça de teatro educativa.

História original

Era uma vez uma menina que tinha uma verdadeira paixão por doces e se recusava a comer qualquer tipo de verdura, legume ou fruta. Certa manhã, enquanto caminhava pelo bosque a caminho da casa da sua avó, ela se deparou com um porco que falava.

O porco Chicó não só tinha o dom da palavra. Ora acreditava que era o Lobo Mau, prestes a roubar a bolsa da menina repleta de guloseimas, ora se via como um nutricionista empenhado em salvá-la de seus hábitos alimentares prejudiciais.

O encontro inesperado entre a menina e o porco Chicó se transformou em uma linda amizade, e eles logo se tornaram inseparáveis. É um livro que fala sobre a importância da alimentação saudável e hábitos de higiene, de forma didática.