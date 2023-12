Livro com poemas de menina vítima de queda de eucalipto será lançado em Americana

Os poemas que guardam a memória da menina Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos, serão lançados pela Editora Adonis neste sábado (16), às 14h, na Adonópolis, em Americana. Para participar do evento é necessária inscrição prévia no site da editora.

Uma criança que ainda fala aos corações com alegria, amor e gentileza. É dessa forma que ela é lembrada pelos pais Gislene e Sergio, e pode ser conhecida por meio de seus próprios poemas, registrados em um caderninho que se transformou em livro.

Isabela faleceu aos 7 anos e agora terá suas vivências eternizadas em livro de poemas – Foto: Arquivo Pessoal

Em janeiro deste ano, a queda de um eucalipto interrompeu a vida de Isabela, uma menina alfabetizada durante a pandemia pelo pai e que gostava de escrever poemas. “Quando começou a escrever, eu disse que publicaria um livro com as poesias dela. No mesmo dia, ela escreveu cinco”, contou Gislene.

Foram reunidas 22 poesias no livro, que são relacionadas ao que Isabela vivia. “Seu primeiro poema, escrito aos 5 anos, foi sobre a amizade. ‘Baseado em cães’ foi inspirado na cachorrinha que nós temos e que ela amava muito. ‘Baseado no dente’ era pelo dente que ela ia tirar”, explicou Sérgio.

Parte da renda obtida com a venda dos exemplares do livro será destinada à Associação “Amar é repartir”, de Campinas, presidida por Sergio. A instituição realiza atividades no Parque Oziel e na Igreja Batista Monte Cristo, que envolvem aulas de violão, informática, costura, artesanato, culinária, futebol infantil e jiu-jitsu, das quais Isabela participava.

Em entrevista ao LIBERAL, o pai de Isabela apontou que a realização da promessa de publicação do livro é uma forma de fazer com que a menina seja reconhecida pela forma que ela era em vida, e não pela tragédia.

“Poesias de Isabela” são baseadas em histórias que menina viveu em vida – Foto: Divulgação/Editora Adonis

“Ela tinha a capacidade impressionante para amar as pessoas, para agregar pessoas, ela era uma excelente bailarina, ela trabalhava comigo em um projeto social [..] e passava o dia inteiro lá comigo ao sábados”.

Em Campinas, o livro foi lançado no dia 11 do mês passado na Escola Estadual Físico “Sérgio Pereira Porto”, na Cidade Universitária (Unicamp), onde Isabela cursou o primeiro ano do Ensino Fundamental em 2022, e na Igreja Batista do Cambuí.