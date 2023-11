Livro do escritor americanense Luiz Biajoni será traduzido para árabe

O romance “O Crime no Edifício Giallo”, do escritor americanense Luiz Biajoni, alcançará novos territórios. A obra ganhará tradução para o árabe pela editora egípcia Al Arabi e distribuído em vinte e dois países da região.

Publicada há um ano pela editora Rua do Sabão, trata-se de um romance policial do gênero whodunit (quem matou?). Um homem negro, gay e bem-sucedido muda-se para um edifício onde moram ricos e poderosos de uma cidade não nominada.

Livro “O Crime no Edifício Giallo”, de Luiz Biajoni, será traduzido para árabe e distribuído para 22 países – Foto: Ginel Flores

Ele começa a promover festas barulhentas e personagens inusitados começam a transitar pelo prédio, incomodando os moradores. Segue-se um crime e um suicídio e a delegada Nanete vai investigar.

A oportunidade para a tradução surgiu graças a seu editor, Leonardo Garzaro, que apresentou o livro para a editora egípcia durante uma feira literária em Sharjah, cidade dos Emirados Árabes. Para surpresa de Biajoni, o gênero é apreciado por leitores de países árabes que adoram romances de crime e policiais.

“Foi legal, claro, o autor quer ser lido e quanto mais longe for seu livro, melhor”, disse ao LIBERAL. Al Arabi é responsável por publicar muitos autores latinos e já fez traduções dos brasileiros Raphael Montes e Adriana Lisboa, além de ter em seu catálogo grandes nomes como Gabriel García Márquez e José Saramago.

Esse não é o primeiro livro do americanense a ser traduzido para outra língua. As primeiras obras de Biajoni foram distribuídas para países lusófonos, como Moçambique, Cabo Verde e Portugal.

“Fiquei sabendo de um grupo de brasileiros e portugueses que liam meus livros no Japão. Depois, duas obras minhas, ‘A Comédia Mundana’ e ‘A Viagem de James Amaro’, saíram em edições portuguesas”, contou.

Biajoni acredita que “O Crime no Edifício Giallo” terá maior alcance em comparação com os anteriores. “É uma trama meio Agatha Christie, com a indefinição do local onde se passa a história, então pode ser bem aceito em traduções”.

O livro, inclusive, virou um projeto de filme que está sendo negociado com produtoras e canais pela empresa The Creators Bridge, assim como outras obras do escritor.

Luiz ainda revelou que o sucesso do whodunit “pediu por uma continuação”, que já está em produção e deve ser lançado no fim de 2024. Mas os fãs do escritor não vão precisar esperar até um ano para um lançamento. Seu próximo livro chega em breve e será uma reunião de contos esparsos que saíram em diversas revistas e publicações.

Devido ao sucesso, livro deve ganhar continuação no final de 2024 – Foto: Divulgação

Os desafios de se traduzir uma obra literária

A tradução de um livro para outro idioma pode apresentar desafios e até mesmo afetar a narrativa da história, em certos casos. No entanto, Luiz Biajoni escolheu confiar que tudo correrá bem, ainda mais pela experiência da editora com obras latinas.

“Me disseram que Jorge Amado gostava de edições de seus livros em línguas que ele não dominava, pois não corria o risco de ficar sabendo sobre alterações ou confusões que os tradutores poderiam ter cometido”, disse.

Apesar da narrativa de “O Crime no Edifício Giallo” envolver um personagem gay e negro, este último sendo um ponto de tabu no Egito e em diversos países de língua árabe, o escritor acredita que a aceitação pode ser positiva, pois a discussão sobre o tema está começando a ter uma pequena abertura nessas regiões.

“Meu livro pode contribuir para diminuir o preconceito, expandindo horizontes”, afirmou.