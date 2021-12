Livro de americanense aborda universo do hip hop com versos periféricos

A escritora americanense Tânia Martinelli lança em parceria com Valdir Bernardes Junior, o DJ Monkey, de Santa Catarina, o livro “Batalha!”. Voltada para adolescentes, a história se passa no universo do hip hop e traz para as páginas a poesia periférica.

“Batalha!” é o novo lançamento da escritora americanense Tânia Martinelli – Foto: Divulgação

Disponível para venda desde o primeiro semestre, a obra teve seu lançamento oficial em dezembro em uma live com os escritores, transmitida pelo canal no Youtube da Par Plataforma Educacional.

O livro acompanha Tati, moradora do bairro de Pirituba, em São Paulo, em sua jornada para ser uma poeta; e as batalhas de rap de Henrique, do Morro do Horácio, em Florianópolis.

Enquanto lutam contra a desigualdade social e o racismo, os dois jovens periféricos mostram que a arte nas ruas é viva. O livro acompanha o amadurecimento artístico e pessoal de cada personagem, as relações com a comunidade, a repressão policial e o perigo iminente do tráfico.

Tânia Martinelli chega a 40 livros publicados – Foto: Divulgação

A escritora Tânia Martinelli, que foi indicada ao Prêmio Jabuti 2021 na categoria Melhor Livro Brasileiro Publicado no Exterior pela obra “Louco por HQs”, contou ao LIBERAL que foi um desafio escrever com outra pessoa e em um processo à distância, mas o resultado é uma obra que aborda temas sociais relevantes. “Batalha!” é seu 40° livro e o primeiro escrito em parceria.

“Temos que pensar na literatura não só pelas expressões tradicionais, autores canônicos, mas também no pessoal fazendo arte na rua, declamando, fazendo slam (batalhas de poesias), saraus”, disse a autora.

Para Tânia, que trabalhou por muitos anos como professora, o livro tem forte potencial para despertar interesse entre os adolescentes por estar dentro de uma temática muito atrativa.

“Acho que a literatura tem que fisgar pela paixão. Não é falar o que adolescente tem que ler, trabalhar o que está no livro, personagens e narrador. O aluno tem que sentir que faz sentido. Além disso, é legal para quem não conhece o mundo do hip hop passar a saber mais, porque conhecendo a cultura do outro você passa a respeitar”, opina a escritora.

“Batalha!” é o primeiro livro de Junior, que destacou a união de dois universos na obra – o dele, que é ativista do movimento hip hop há 30 anos, e o de Tânia, que é o da pedagogia e literatura infantojuvenil. “Cada um falando do seu eixo, com propriedade da sua região e com suas perspectivas”, destacou o escritor na live.

DJ Monkey, de Santa Catarina, é ativista do movimento hip hop – Foto: Divulgação

Consultor literário, Junior trabalha em uma editora na área de educação. Ele destacou que literatura para adolescentes precisa estabelecer um diálogo – e deu como exemplo o poema que abre o livro.

“Ele já vem forte e diz para que a obra veio, ele abre a porta e vira a chave, é um convite. O adolescente sente que pertence”, afirmou durante a transmissão, que está disponível no canal da Par Plataforma Educacional.

Lançado pela Editora Ática, “Batalha!” está disponível nas livrarias e lojas online a partir de R$ 20,99. Com 136 páginas, o livro tem ilustrações de Gugie Cavalcanti.