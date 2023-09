Livro alerta sobre importância do cuidado com a saúde mental

Ana Clara Lima da Silva, de 17 anos, é a autora de “Almas de Vidro” - Foto: Arquivo Pessoal

“Este livro é uma ficção baseada em situações que aconteceram na minha vida, na vida de pessoas que conheço e em nosso próprio cotidiano. Acontecimentos que muitas vezes são ignorados, não falados ou que, para a sociedade, são acompanhados por tabus”. Assim começa o prefácio do livro “Almas de Vidro”, da escritora e moradora de Sumaré Ana Clara Lima da Silva, de 17 anos.

Escrita durante um período de depressão que enfrentou no início da adolescência, entre os 14 e 15 anos, a obra tem o objetivo de levar ao público, especialmente aos jovens, o que é a depressão e a ansiedade. Lançada em 2022, a publicação alerta sobre a importância do cuidado com a saúde mental e se encaixa com a temática da campanha Setembro Amarelo, que visa a conscientização contra o suicídio.

Adotada no Brasil desde 2015, a ação é realizada em conjunto pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), Conselho Federal de Medicina e Centro de Valorização da Vida. Para a edição de 2023, o Setembro Amarelo trabalha com o lema “se precisar, peça ajuda!”. A ajuda pode vir, inclusive, através de uma leitura que aborda o tema.

“Almas de Vidro” é classificado como um livro de drama e suspense.

A narrativa aborda a história de Helena, que inicia a desafiadora fase do ensino médio com o desaparecimento e suposto suicídio de sua prima e melhor amiga, Alice. Diante de tantas situações desafiadoras para a saúde emocional, a personagem precisa se redescobrir e reconstruir.

“Por mais polêmica que possa ser por tocar em assuntos sensíveis, eu gostaria de ter lido uma obra assim quando estava no fundo do poço, afinal além de ser um alerta para a sociedade sobre a importância de falarmos sobre saúde mental, também é um livro que traz esperança e mostra claramente a capacidade que todos nós temos de nos reconstruir independente dos obstáculos que enfrentamos diariamente”, explicou Ana Clara.

Com o lançamento da obra, a escritora iniciou um novo propósito em sua vida: espalhar conhecimento acerca do assunto. “O meu próprio livro, Almas de Vidro, primeiramente me mostrou que não há limites para os nossos sonhos e, muitas vezes, nem idade. Assim como também me mostrou que ele não é apenas um livro, é o início de um movimento e trabalho voltado para promover a saúde mental”.

“Falarmos abertamente sobre assuntos que muitas vezes nem os adultos estão trazendo, mas que os jovens esperam e precisam que alguém compartilhe, tudo o que desejam é serem ouvidos.

A partir do livro, comecei a palestrar nas escolas trazendo essa mensagem para os jovens e educadores. No fim das contas, transformei a minha maior dor em meu maior propósito”, completou.

Ana Clara ainda relata que o feedback dos leitores é positivo. Desde aqueles que voltaram a ler após um período de inatividade aos que receberam, de fato, ajuda sobre a conscientização do tema. “Diariamente, recebo comentários a respeito dele, fico extremamente feliz e grata por isso”, celebrou.

Interessados em adquirir a obra podem entrar em contato através do telefone (19) 99311-7329, ou pelo Instagram @ana.cmemories. A obra custa R$ 50 e vem com um autógrafo da autora.

