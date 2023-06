Livro ‘Além da Lousa’ reúne experiências de 30 educadores

Obra foi coordenada pela psicopedagoga e consultora Géssica Fernandes, de Americana - Foto: Divulgação

O livro “Além da Lousa”, que será lançado neste sábado (24) em Americana, reúne experiências de 30 educadores de diferentes cidades sobre as práticas em sala de aula. Relatos, experiências de vida e conhecimentos formam a obra, que foi coordenada pela psicopedagoga e consultora Géssica Fernandes, de Americana.

“Além da Lousa” será lançado neste sábado (24) na Quiero Café, às 14h. Outro evento de lançamento está previsto para 1° de julho, às 9h, no Espaço do Escritor da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana) na Papelaria Tamoio.

O livro reúne reflexões como aulas transformadoras, matemática para a vida e o poder da decisão. Entre os autores, destacam-se as educadoras Paula Bonvechio e Michelle Rampaso. No capítulo “Gestão com afeto”, Paula ressalta que é possível impactar toda uma equipe de maneira positiva com a validação de pessoas. Já o capítulo “Ensino divertido, aprendizado consolidado”, de Michelle, trabalha a ideia que aprender pode ser divertido e transformador.

O livro surgiu dentro do programa de consultoria educacional promovido por Géssica, que tem o mesmo nome da obra. “Percebemos que a saúde mental e emocional do educador está cada vez mais defasada. Logo, cuidar do emocional do educador também é de extrema importância para garantir um ambiente educacional saudável e produtivo”, destacou a psicopedagoga.

Além de coordenar a linha editorial do livro, Géssica Fernandes também assina o prefácio da obra. “Reunir 30 autores da área educacional não foi tão simples, mas valeu muito a pena. Todas as histórias, vivências, experiências e expertise se conectam de uma forma muito assertiva com nosso leitor, ajudando a ver que é possível ser agente transformador”, considera Géssica.

“Além da Lousa” custa R$ 49,90 e pode ser comprado nos eventos de lançamento ou diretamente com as autoras, através dos contatos Géssica Fernandes (19) 98871-0790, Paula Bonvechio (19) 99948-4540 e Michelle Rampaso (19) 98315-3898.