Live-action de ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’ estreia nos cinemas da região

Animação “Saint Seiya”, que chegou no Brasil como “Os Cavaleiros do Zodíaco”, embalou infâncias e abriu as portas para os animes no mundo

Anime ganha sua primeira adaptação para o live-action - Foto: Sony Pictures

Antes da astrologia virar uma área de interesse, os nascidos nas décadas de 1980 e 1990 já conheciam de cor os 12 signos das constelações. A animação “Saint Seiya”, que chegou no Brasil como “Os Cavaleiros do Zodíaco”, embalou infâncias e abriu as portas para os animes no mundo. A base de fãs se mantém fiel após quase 40 anos do lançamento mundial do primeiro episódio.

Apostando nessa estima duradoura e na nostalgia, o anime ganha sua primeira adaptação para o live-action, que estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas da região.

“Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo” traz a saga de Seiya (Mackenyu), um adolescente de rua que passa seu tempo lutando por dinheiro enquanto procura por sua irmã sequestrada. Quando uma de suas lutas explora poderes místicos que ele nunca soube que tinha, Seiya se vê lançado em um mundo de santos guerreiros, treinamento mágico antigo e uma deusa reencarnada que precisa de sua proteção. Se ele quiser sobreviver, precisará abraçar seu destino e sacrificar tudo para ocupar seu lugar de direito entre os Cavaleiros do Zodíaco.

A ideia de fazer um filme live-action de Cavaleiros do Zodíaco surgiu ainda na década de 1990, quando o criador, Masami Kurumada, ainda compunha seu famoso mangá. Para honrar a saga que ganhou adeptos ao redor do mundo, os produtores e roteiristas se juntaram ao diretor polonês Tomek Bagiński.

O cineasta trouxe para a adaptação sua bagagem com efeitos visuais. Ele é co-proprietário da Platige, a maior empresa de VFX (efeitos especiais) da Europa Oriental e foi produtor executivo das séries “The Witcher” e “Noite Adentro”, ambas da Netflix. Ele já foi indicado ao Oscar na categoria de melhor curta de animação por “A Catedral” (2002).

Para viver Seiya, foi escolhido o ator nipo-americano Mackenyu., conhecido em papeis de filmes como “Círculo de Fogo: A Revolta” (2018) e “Samurai X – O Final” (2021).

ANIME. “Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo” promete elevar o cosmo no coração de quem acompanhou o anime exibido no Brasil entre 1994 e 1997 na extinta Rede Manchete.

A história seguiu sendo apresentada para novos públicos no início dos anos 2000, quando passou a ser exibida no canal por assinatura Cartoon Network e na televisão aberta pela Band. Com 113 minutos de duração, o filme tem classificação indicativa de 12 anos.