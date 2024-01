Leitora, bibliotecária e escritora de Americana comentam prós e contras da leitura digital

Leitora desde sempre e apaixonada pelo cheiro dos livros, a americanense Ariane Maganhoto, de 37 anos, descobriu as vantagens da leitura digital há cerca de nove anos, quando uma mudança a trabalho para o interior do Tocantins dificultou o seu acesso às publicações. Ela foi fisgada pela facilidade de comprar os e-books e conta que melhorou seus hábitos de leitura.

“Eu sempre gostei de ler, mas morando em Porto Nacional (TO) nem sempre eu conseguia lançamentos. Desde então, eu uso o Kindle [e-reader da Amazon] para ler livros de forma digital”, comentou a gerente de produtos financeiros, que consome principalmente livros para o desenvolvimento profissional, nas áreas de direito e economia, além de biografias.

Americanense Ariane Maganhoto descobriu as vantagens da leitura digital há cerca de nove anos e desde então utiliza o Kindle – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“É prático, levo sempre comigo, consigo ler enquanto aguardo uma consulta, em qualquer momento ociosa. Viabiliza a gente ler quando pode, com o tempo que dá“, disse.

“Hoje eu acho que ficamos demais nas redes sociais e acabamos perdendo um mundo imaginário, o vislumbre de algo que não está sendo especificamente detalhado por uma imagem, mas sim construído na sua cabeça a partir do momento em que você lê. Então, [a leitura] é um momento em que você desliga”, refletiu Ariane.

Para quem deseja desenvolver o hábito da leitura, ela recomenda notícias para manter-se bem informado e a busca por gêneros literários que agradem. “Você pode não gostar de romances, e gostar de biografias, de autoconhecimento. E, se faz sentido para você, será muito vantajoso e interessante”, afirma.

A bibliotecária escolar e mediadora do projeto Leia Mulheres em Americana Paula Pereira, de 37 anos, destaca mais vantagens da leitura digital: acesso imediato dos conteúdos desejados, inclusive em línguas estrangeiras, e leitura mais confortável.

“Alguns livros têm uma letra muito pequena e eu gosto de ler à noite, quando também estou cansada e tenho mais dificuldade. Então, eu gosto de aumentar a letra. Outra vantagem é não precisar acender a luz, ótimo para quem compartilha quarto mas gosta de ler antes de dormir”, comenta.

“No ‘Leia’, quase todas temos um Kindle. Na escola, são poucos, a maioria lê pelo celular. Os alunos gostam bastante de ler as ‘fanfics’, leem muito, online mesmo”, acrescenta ela, citando os contos ficcionais normalmente escritos por pessoas que se inspiram em franquias já existentes de livros ou séries de outros autores.

Apesar de todas as vantagens da leitura de e-books, Paula confessa ter voltado ao hábito de comprar livros físicos ultimamente, motivada pelo desejo de compartilhar.

“Leio livros que depois gostaria que outras pessoas lessem também, gostaria de emprestar, doar para a biblioteca, e o físico tem essas possibilidades. Quando você compra o livro digital, às vezes paga um pouquinho mais barato, mas o arquivo fica ali no seu aparelho, não circula, acaba se perdendo”, considera.

Pirataria prejudica autores, segundo escritora

Um lado obscuro da leitura digital é apontado por Clau Nascimento, comerciante e escritora de 50 anos, autora de quatro romances, incluindo uma trilogia – todos com versões físicas e e-books. A moradora de Americana conta sobre a surpresa de se deparar com um livro de sua autoria pirateado e disponível para download gratuito em grupo no Telegram.

“Entrei no grupo e vi o meu livro lá. Para os escritores, é ruim. Escrevemos, investimos nosso tempo e inspiração, tem ainda a diagramação e a publicação, então é complicado. Até entendo que, onde ele estava, alguém leu, gostou e desejou compartilhar, me senti honrada, mas isso prejudica o autor”, considera.

Como sugestão contra a pirataria de e-books, a bibliotecária Paula indica o uso da BibliOn – Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo. “Tem um acervo muito bom, muito legal, com bastante coisa nova, para acesso pelo computador ou aplicativo. É uma forma de ler gratuitamente, que funciona muito bem com empréstimos”, indica.

Consumidor brasileiro prefere livros físicos

Pesquisa inédita encomendada pela CBL (Câmara Brasileira do Livro), o Panorama do Consumo de Livros aponta que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de consumidores de livros – ou seja 16% da população brasileira.

Destes, 74% manifestaram a intenção de realizar novas compras nos próximos três meses. O estudo ouviu 16 mil pessoas com 18 anos ou mais, entre os dias 23 e 31 de outubro de 2023.

Sobre os formatos, nos últimos 12 meses, 54% dos consumidores compraram exclusivamente livros físicos, enquanto 15% adquiriram somente livros digitais. Dentre os consumidores de livros digitais, a preferência maior (81%) é pelo formato e-book, sendo que 50% dos leitores digitais utilizam principalmente o celular para essa leitura. Os consumidores de e-books e audiolivros tendem a comprar com desconto, com 63% relatando ter adquirido um livro digital em promoção.

Segundo a pesquisa “Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro”, o faturamento total com conteúdo digital em 2022 alcançou um crescimento nominal de 35%, impulsionado pelo aumento de 69% do faturamento de Bibliotecas Virtuais e pela inserção do subsetor de didáticos através da categoria Plataformas Educacionais. Apesar desse crescimento, o conteúdo digital continua representando 6% do mercado editorial brasileiro.

Com informações da Agência Brasil