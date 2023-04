Leia Mulheres de Americana divulga programação do segundo semestre

O clube de leitura Leia Mulheres de Americana divulgou a programação de obras que serão lidas no segundo semestre. O próximo encontro acontece no dia 23 de maio, às 19h, para discutir “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis, escritora que foi homenageada na Flip (Feira Literária Internacional de Paraty) 2022.

Os encontros do Leia Mulheres de Americana acontecem geralmente na penúltima terça-feira de cada mês, na biblioteca do Senac – Foto: Divulgação

De acordo com Paula Pereira, uma das mediadoras do clube, a diversidade é um dos principais critérios na escolha das obras. “Levamos em consideração a diversidade de gêneros literários. Temos autoficção, história em quadrinhos, coletâneas, ficção. A ideia sempre é resgatar algumas autoras e também divulgar as novas”, disse Paula.

Em junho, a leitura será “Anarquistas, graças a Deus”, de Zélia Gattai. Em julho, “Terrapreta”, de Rita Carelli. Em agosto, “Diorama”, de Carol Bensimon. A obra encerra o ciclo “Brasilidades”, com autoras do país. A partir de setembro, a proposta é “Saindo da zona de conforto”, com obras mais polêmicas para render mais debates.

Nesse ciclo, serão lidos “Corpo Público”, de Mathilde Ramadier e Camille Ulrich (em setembro); “Niketch”, de Paulina Chiziane (outubro); “Direito à vagabundagem”, de Isabelle Eberhardt (novembro); e “A Visão das Plantas”, de Djaimilia Pereira de Almeida (dezembro).

O Leia Mulheres é uma iniciativa que acontece em várias cidades do país para estimular a leitura de escritoras. Os encontros do Leia Mulheres de Americana acontecem geralmente na penúltima terça-feira de cada mês, na biblioteca do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) Americana. O endereço é Rua Dr. Angelino Sanches, número 800, Vila São Pedro. A participação é gratuita, basta ter lido a obra.