Lauana Prado faz estreia na Festa do Peão de Americana neste sábado

“Signo do destino, que surpresa ele nos preparou”. A voz que reviveu o sucesso de Tetê Espíndola e a colocou no topo das paradas e em todas as rádios sertanejas do Brasil faz sua estreia na Festa do Peão de Americana na noite deste sábado (15). Lauana Prado será o 4º show de hoje, antecedido por Ana Castela, Jorge & Mateus e Gustavo Mioto.

Ao LIBERAL, a cantora contou que o sucesso que sua versão de Escrito nas Estrelas fez foi “uma surpresa muito boa”. De acordo com Lauana, ela tinha o desejo de homenagear a própria mãe quando gravou a música. O sucesso se deu por um “caso do acaso”.

“Tudo se encaixou, eu estava pronta, com a música lançada quando a oportunidade bateu na porta depois que a Márcia Fu cantou [a música] na Fazenda. Se tornou uma canção marcante na minha carreira”, disse.

O repertório do show deste sábado traz um mix de composições, canções inéditas e releituras de grandes clássicos da música sertaneja e da carreira de Lauana Prado.

Além de “Escrito nas Estrelas”, o público ouvirá “Cobaia”, primeiro hit da cantora, “Whisky Vagabundo”, “Beijo Fuleiro”, “Chorada”, “Desandei” e “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus.

Apesar de pisar pela primeira vez no palco da festa americanense, o evento já é “conhecido” pela cantora goiana. Segundo ela, o rodeio está entre os maiores do país e “dificilmente alguém que seja fã de rodeio e sertanejo, não tenha ouvido falar”.

“Estou muito feliz pela oportunidade de pisar nesse palco especial, entrar para a história dessa festa que é tão linda e importante para o mercado sertanejo”, disse.

Outros três shows completam a noite

Abrindo a noite deste sábado, Ana castela retorna ao palco da Festa do Peão de Americana. Desta vez, a cantora apresenta mais músicas do DVD “Boiadeira Internacional”, que não tinha sido inteiramente lançado em sua estreia no rodeio no ano passado.

“Além disso, tem música nova fresquinha, ‘Minha Herança’, que é especial demais para mim e vem emocionando os fãs”, contou Ana Castela.

Em seguida, Jorge & Mateus sobem pela 14ª vez no palco do rodeio. Donos de sucessos como “Seu Astral”, “Então Valeu” e “Cheirosa”, a dupla é responsável por lotar o Parque de Eventos CCA todas as vezes que passam pelo evento.

Gustavo Mioto inicia o fim da noite. Ele entra no palco antes de Lauana Prado e apresenta “de tudo um pouco”, indo dos últimos lançamentos do projeto Miototerapia, passando pelas “velhas conhecidas que não podem faltar”.

“Sou sempre muito bem recebido pelos americanenses, sinto que todos tem um carinho muito especial por mim e pelas músicas”, disse ao LIBERAL.

O sertanejo, que está em um relacionamento com Ana Castela, não revelou a reportagem se os fãs veriam os dois juntos no palco, mas deixou um mistério no “ar”. Ao ser questionado, respondeu “será?”, seguido de risadas.

“Quem estiver lá, vai poder conferir tudo isso, espero todos vocês neste sábado”, disse.