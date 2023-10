Lançamentos assustadores para curtir o mês das bruxas

Confira seis lançamentos para aproveitar o clima “assustador” do Halloween

O Halloween, ou melhor, o Dia das Bruxas, é tradicionalmente comemorado no mês de outubro e, para aproveitar o clima “assustador”, o Caderno L separou os melhores lançamentos que chegam aos canais de streaming.

São séries e filmes que envolvem assassinatos, mas com opções para todas as idades e gostos, desde comédias, passando por suspense e investigação, até terror. Ao todo são seis destaques que entram no catálogo da Netflix, Disney+ e Prime Video. Confira!

Dezesseis Facadas

Lançamento dia 6 de outubro

Ao estilo “De Volta Para o Futuro”, Dezesseis Facadas acompanha a jovem Jamie (Kierna Shipka) que, ao ignorar os avisos de sua mãe superprotetora (Olivia Holt), se vê cara a cara com o cruel Sweet Sixteen Killer na noite de Halloween. Fugindo da sua vida, ela acidentalmente viaja para o passado, mais especificamente para 31 de outubro de 1987, o dia em que o assassino matou as amigas de sua mãe.

Perdida em uma época diferente da sua, Jamie vive um horror cômico enquanto decide tentar deter um assassino antes que ele possa cometer os crimes.

Onde assistir: Prime Video

Mate-me, se puder

Lançamento dia 6 de outubro

Nessa comédia de mistério, uma fã de histórias policiais está obcecada pelo assassinato da irmã. Com uma mansão cheia de suspeitos, ela vai ter que encontrar o culpado.

A excêntrica milionária Olivia envia à meia-irmã Agatha e a um grupo de velhos conhecidos um misterioso convite para um fim de semana em seu iate, onde descobrirão o verdadeiro motivo da comemoração: um assassinato.

Pega de surpresa pela morte inesperada, Agatha tentará descobrir se foi apenas um acidente ou um elaborado plano de vingança. Todos são suspeitos: o ex-marido, um ator decadente, a ex-amiga, a governanta, o médico e até o instrutor de ioga.

Onde Assistir: Netflix

A Queda da Casa de Usher

Lançamento dia 12 de outubro

O império farmacêutico começa a desmoronar com os assassinatos dos herdeiros Usher – Foto: Eike Schroter/Netflix

Mike Flanagan, criador de “A Maldição da Residência Hill” e “Missa da Meia-Noite”, apresenta mais uma série de terror, desta vez baseada na obra de Edgar Allan Poe. Os implacáveis irmãos Roderick e Madeline Usher transformaram a Farmacêutica Fortunato em um império de riqueza, privilégios e poder. Mas os segredos do passado vêm à tona quando os herdeiros da dinastia Usher começam a morrer nas mãos de uma mulher misteriosa de sua juventude.

Onde assistir: Netflix

Goosebumps

Lançamento dia 13 de outubro

Adaptada da série literária escrita pelo norte-americano R.L. Stine, Goosebumps acompanha um grupo de cinco jovens amigos que vivem em uma cidade pequena chamada Port Lawrence. Um dia, eles descobrem segredos do passado trágico de um adolescente chamado Harold Biddle, morto trinta anos antes.

Depois de uma festa de Halloween na casa dos Biddle, os adolescentes encaram uma nova realidade assombrosa, se unem para salvar a cidade, e passam a conhecer melhor seus pais e uns aos outros.

Onde assistir: Disney+

Conferência Mortal

Lançamento dia 13 de outubro

Uma conferência vira cena de crime em Conferência Mortal – Foto: Robert Eldrim/Courtesy of Netflix

Conferência Mortal é um filme sobre uma conferência de desenvolvimento de equipe que vira um pesadelo quando acusações de corrupção começam a circular e perturbam o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa persegue e mata os participantes. Nesta comédia sueca no estilo slasher (gênero do terror com assassinos que matam aleatoriamente), os personagens são simpáticos e espirituosos.

Onde assistir: Netflix

Corpos

Lançamento dia 19 de outubro

Após o mesmo corpo ser encontrado na mesma rua de Londres em 1890, 1941, 2023 e 2053, um detetive de cada época precisa investigar o caso. Conforme vão tirando suas conclusões, eles logo descobrem que as investigações estão interligadas, e o enigmático líder político Elias Mannix (Stephen Graham) se torna cada vez mais importante. Para resolver esse mistério, os quatro detetives precisam dar um jeito de trabalhar juntos e desvendar uma conspiração de mais de 150 anos.

Onde assistir: Netflix