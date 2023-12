As ocupações de escola pelo movimento estudantil de 2015 são alvo da obra de Marco Romero

As ocupações das escolas pelos movimentos estudantis em 2015 e seus reflexos são tema do livro “Esperançar – histórias da juventude e da docência”, que será lançado nesta sexta-feira (8). A obra é resultado da junção de três artigos produzidos pelo professor americanense Marco Romero, hoje diretor de escola em Campinas.

O lançamento acontece no auditório da EE Pref Antônio Zanaga, às 19h30, em Americana. O evento será um sarau, com interpretações de textos produzidos por Marco, além de uma encenação teatral.

Professor Marco Romero analisa a juventude pós ocupações estudantis de 2015 em seu novo livro “Esperançar” – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em seguida, dois convidados se juntam ao escritor para debater o livro. Acompanhando o professor estarão a professora Janete Pelisson e o publicitário Marcelo Moro.

O livro, dividido em três partes, traça um caminho entre as ocupações que tomaram conta de todo o território estadual, passando por escolas da região de Americana e chegando ao método freiriano aplicado por Marco Romero em sala de aula.

“Algumas questões eu entendo que nunca podem ser esquecidas e a gente tem pouca produção que se tem conhecimento a respeito do movimento estudantil e das ocupações no Estado de São Paulo. Esse acabou sendo um momento muito forte da história”, destacou o professor.

A ideia para publicação de um livro reunindo os artigos surgiu ao fim de uma especialização que Marco fez na Universidade Federal do ABC. Um amigo próximo dele questionou a publicação do trabalho realizado.

O primeiro capítulo do livro analisa a identidade dos jovens antes e depois das ocupações. “Isso acabou mudando a característica da juventude e a própria maneira como a sociedade os vê.”

De acordo com a análise do professor, o grupo, que antes era visto com algo único e uniforme, agora está subdividido em nichos.

A “sede” por justiça que foi vista nas escolas há quase 10 anos, agora invadiu a internet, que deixou de ser um espaço apenas para entretenimento. Os jovens “ocupam” esse “espaço” lutando por causas diversas, como a animal e igualdade de gênero.

O capítulo seguinte aborda como foi o movimento estudantil nas cidades da região de Americana, a partir de matérias e reportagens do Jornal LIBERAL.

Finalizando a obra, Marco expõe o processo e resultados de uma técnica freiriana desenvolvida por ele em sala de aula. O projeto fez com que adolescentes despertassem interesse pela política de Americana.

Além de ser comercializado no evento, “Esperançar – histórias da juventude e da docência” será vendido no site da editora Autografia e pelo próprio Marco Romero, pelo número (19) 98915-8070.