‘Kapivara Fest’ reúne nomes de peso em Piracicaba no dia 17

Nomes de peso da música brasileira estarão em Piracicaba no próximo dia 17, na primeira edição do Kapivara Fest. Rock e suas diversas vertentes, reggae, rap e música eletrônica são os sons que vão movimentar o festival. Haverá dois palcos. No palco Kapivara, o maior deles, as atrações serão Planet Hemp, CPM 22, Fresno, Mato Seco e Tasha e Tracie.

O outro palco é uma parceria com o Locomotiva Festival, um dos principais fests do circuito alternativo do interior paulista, e contará com os shows de Terno Rei, The Mönic, Water Rats e apresentações dos DJS Brendão e Pôke.

Outro atrativo será a apresentação da artista de indie lo-fi Natália Carreira, a vencedora do concurso Groover. O evento ocorre no maior complexo turístico da cidade, o Engenho Central, ao lado do rio Piracicaba.

A abertura dos portões está marcada para o meio-dia, e os shows ocorrem das 13h às 22h.

Os ingressos estão à venda por meio do site e também podem ser comprados presencialmente em Piracicaba, nas lojas Ambient (rua Governador Pedro de Toledo, 1734) e Kings (Shopping Piracicaba).

As entradas custam R$ 200 para a pista, com meia-entrada a R$ 100, e R$ 250 para o camarote elevado. Há também o ingresso solidário, que custa R$ 100 mais a doação de 1 kg de alimento não-perecível. O Kapivara Fest tem produção da Hardcore Pride.

“Já tinha uma ideia, baseado em festivais gringos, de fazer uma mistura de estilos. A ideia, com muita base na minha experiência no João Rock deste ano, é unir rock, reggae e rap, estilos que, de certa forma, compartilham um senso contracultura. Vamos balancear com nomes importantes e em alta para ser um festival agradável e divertido para todos”, afirmou o produtor Bruno Genaro, via assessoria de imprensa.

Representantes das bandas já convocaram o público por meio de vídeos postados na página do evento no Instagram (@kapivarafest). “Só banda legal. Vamos colar”, disse Fernando Badauí, vocalista do CPM 22. “Esse festival vai ser animal”, destacou Lucas Silveira, vocalista da Fresno. Q