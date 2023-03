Juíza de Santa Bárbara lança livro de contos

Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste desde 2007, a piracicabana Eliete de Fátima Guarnieri lança nesta terça-feira (21) seu primeiro livro. “Quando o estômago grita” reúne 13 contos escritos entre 1992 e 2022. A obra foi publicada pela editora Patuá.

O título faz referência a um vínculo que há entre todos os textos, onde sentimentos e emoções encontram correspondência em sintomas físicos. “Não é que haja um tema específico, mas eles representam a somatização de um sentimento humano, como saudade, tristeza, exaustão, desejo, paixão, inveja, medo”, explicou a juíza ao LIBERAL.

A piracicabana Eliete de Fátima Guarnieri é juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Alessandro Maschio / Divulgação

A princípio, a autora procurou a editora para pedir um orçamento de autopublicação, mas após enviar uma cópia da obra recebeu a proposta de publicação tradicional, onde a Patuá bancou os custos.

“Quando o estômago grita” tem prefácio de Valter Nilton Felix, da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), e orelha assinada pelo escritor Mafra Carbonieri, membro da Academia Paulista de Letras.

DIREITO. A relação de Eliete com as letras começou ainda na infância, mas ela percorreu um longo caminho até ver seu primeiro livro publicado. “Apaixonei-me pela literatura quando aprendi a ler e comecei a escrever contos na adolescência”, recorda.

Eliete chegou a prestar vestibular para jornalismo, mas desistiu da faculdade e ingressou no direito. Há 22 anos se tornou juíza. “O sonho de ser escritora acabou adormecido. A magistratura exige muito, com leitura de processos e obras jurídicas. Acabei me dedicando ao trabalho e à maternidade”, contou Eliete.

A pandemia obrigou o judiciário a adotar o trabalho em casa. O tempo perdido no deslocamento entre Piracicaba e Santa Bárbara passou a ser usado para a literatura. Voltou a ler com mais frequência, participou de forma remota do clube de leitura da Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) e encontrou pessoas que a incentivaram a publicar seus textos. Eliete fez então uma seleção entre o que já havia produzido e o que estava escrevendo.

“Tudo aconteceu pela pandemia. Foi um período tão difícil, inclusive dois dos textos são sobre isso, mas me trouxe essa oportunidade. Tempo para escrever, contatos e a possibilidade de começar uma carreira que eu tinha abandonado quando optei pelo direito”, contou a escritora.

Antes disso, ela teve um conto publicado em 1992 no livro “Mistério do Engenho”, organizado pelo escritor Loyola Brandão. Em 2020, inscreveu-se para o concurso literário Prêmio Apamagis de Literatura para Magistrados com o conto “Cacofagia”. A obra foi publicada no livro de antologia “Direito e Literatura – Justiça Paulista”, em 2021. Eliete disse que já trabalha em um segundo volume de contos.

O lançamento de “Quando o estômago grita” será na Galeria Florença, localizada na Avenida Comendador Pedro Morganti, 4.955, no bairro histórico Monte Alegre, em Piracicaba. O evento começa às 19h, mas a escritora estará no local a noite toda. Com cerca de 80 páginas, o livro custa R$ 50. Ele está à venda no site da editora Patuá e na Amazon.