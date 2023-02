Jota Quest faz show gratuito em Paulínia nesta terça-feira

Apresentação está prevista para as 19h, no Parque Brasil 500, e faz parte da agenda de comemoração do aniversário da cidade

A banda mineira Jota Quest se apresenta nesta terça-feira (28) em Paulínia, integrando a programação que comemora os 59 anos da cidade realizada pela prefeitura. O evento acontece no Parque Brasil 500, com início do show previsto para as 19h. A entrada é gratuita.

A banda apresenta a turnê “Jota 25 – De Volta ao Novo”, que propõe uma viagem pela trajetória do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs a partir de uma experiência audiovisual inédita e futurista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No repertório, 25 grandes sucessos que embalaram os brasileiros nas últimas décadas, além das novidades do 10° álbum de estúdio da banda que está em fase de finalização, como “A Voz do Coração”, “Imprevisível” e a recém-lançada “Te Ver Superar”.

Nascido em 1993 em Belo Horizonte (MG), o Jota Quest conta com a mesma formação há 30 anos – os amigos PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino.

PROGRAMAÇÃO

O Parque Brasil 500 e a Lagoa do João Aranha recebem, das 13h às 18h, atividades gratuitas em comemoração ao aniversário de 59 anos de Paulínia nesta terça-feira. Os dois locais contarão com brinquedos infláveis, oficinas recreativas, distribuição de bolo e praça de alimentação coberta.

O Parque Brasil 500 fica na Avenida Prefessor José Lozano de Araújo, número 2255. Já a Lagoa fica na Praça Waldemar Perissinoto, no bairro João Aranha.