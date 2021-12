Jornalista de Nova Odessa conta viagem para tribos indígenas em novo livro

“Você é Meu Irmão no Senhor” é a terceira obra da escritora Marineuza Lira

A experiência da jornalista Marineuza Lira em uma missão evangélica junto a tribos indígenas em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, foi transformada em livro. “Você é Meu Irmão no Senhor” é a terceira obra da escritora de Nova Odessa e será lançada nesta quinta-feira, 9, na Igreja Batista Central de Nova Odessa.

Com publicação independente, toda a venda do livro será revertida para o grupo de missionários da Caravana Montanha Jardim, de Atibaia (SP), com quem ela empreendeu a viagem.

A escritora contou ao LIBERAL que já participou de outras missões evangélicas, uma delas na Cristolândia, em Campinas, e outra em Niterói, no Rio de Janeiro. Contudo, a viagem para o Mato Grosso do Sul foi uma experiência mais intensa.

Jornalista Marineuza Lira lança livro sobre experiência em tribos indígenas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nas outras você passa uma madrugada, encontra pessoas em situação de rua, oferece uma coberta, um alimento, uma mensagem, pergunta se pode ajudar. Mas dessa vez passei uma semana em aldeias próximas a Aquidauana. É totalmente diferente do que a gente vive”, lembra a escritora.

O grupo Montanha Jardim realiza duas missões anuais às tribos, levando peças de roupas usadas para montar um bazar e doações de alimentos, além de ajudar com alguma obra que estejam com dificuldade de concluir. Desta vez, foi montado um parquinho para as crianças. Foram visitadas as aldeias Córrego Seco, Limão Verde e Buritizinho.

“Trouxe de lição para mim que a gente não precisa de muito para viver e pode repartir com o próximo. Me interesso muito por missões, e elas deixaram na minha vida uma marca bem significativa”, avalia Marineuza.

A cada missão, um participante é indicado para registrar um relato da viagem. Marineuza foi escolhida e elaborou um artigo, que enviou para diversos veículos da imprensa. Contudo, sentiu que o conteúdo rendia uma obra maior.

“Aconteceu tanta coisa legal, eu ia relatando para a família e amigos. Então acabou virando um relato de viagem. Fiz pós-graduação em jornalismo literário e pensei que poderia explorar um pouco essa forma de escrita”, disse a escritora.

“Você é meu irmão no Senhor” traz um relato da missão na tribo, abordando o que o grupo viveu durante uma semana, quais as atividades foram feitas, como as pessoas vivem nas aldeias e como desenvolvem o trabalho de evangelização.

“O intuito é fazer com que as pessoas possam conhecer um pouquinho deste projeto e contribuam de alguma forma para que ele cresça e o Evangelho chegue aos mais diversos lugares”, destacou Mari.

Evento

O lançamento do livro acontecerá no salão da Igreja Batista Central de Nova Odessa, na Rua Rio Branco, próximo à rodoviária. Por se tratar de uma produção independente, os livros podem ser adquiridos diretamente com a autora, pelo e-mail marineuzalira@gmail.com ou WhatsApp (19) 99790-6391. Cada exemplar é vendido a R$ 30.