Jornalista de Campinas lança livro na Bienal

Jornalista disse que o objetivo do livro é fazer com que crianças e adolescentes tenham contato com a cultura indígena

Jornalista Francisco Lima Neto sua obra sobre Ailton Krenak integra projeto sobre personalidades indígenas - Foto: Andiara Ferreira - Divulgação

O jornalista campineiro Francisco Lima Neto lança neste domingo (10) a biografia do indígena Ailton Krenak na Bienal do Livro de São Paulo. A obra é voltada ao público infanto-juvenil e conta com ilustrações que representam o dia a dia dos indígenas e as principais passagens da vida de Krenak. O livro está sendo lançado pela Editora Mostarda.

Krenak foi um líder indígena, escritor, ambientalista e filósofo. A obra relembra a chegada dos colonizadores na época do chamado Descobrimento do Brasil até o nascimento de Krenak, na década de 1950, no estado de Minas Gerais, às margens do Rio Doce.

“Ailton Krenak é um visionário e desde cedo sentiu na pele as violências perpetradas contra seu povo e contra os parentes, que é a forma que os indígenas tratam uns aos outros, independente de laços sanguíneos. Ele conseguiu organizar uma frente de resistência quando isso ainda nem tinha nome. Graças à articulação dele, foram incluídos na Constituição de 1988 capítulos de proteção às suas terras, culturas e tradições, e desde então a gente percebe que esses direitos estão sempre ameaçados”, contou o autor.

O jornalista disse que o objetivo do livro é fazer com que crianças e adolescentes tenham contato com a cultura indígena sob outra perspectiva. “Levei para a editora a ideia de fazermos um livro sobre o Ailton Krenak pois as nações indígenas ainda são sub-representadas no nosso país, mesmo sendo os povos originários. A gente ainda conhece pouco da imensa diversidade de línguas e culturas desses povos.

Geralmente, são tratados como uma coisa só e de forma folclórica”, defende Francisco.

Este é o terceiro livro lançado pelo jornalista, todos pela Editora Mostarda. As outras obras são biografias de Laudelina de Campos Mello, que lutou contra o apartheid em Campinas e pelos direitos das trabalhadoras domésticas, e de Luiz Gama, líder abolicionista, jornalista e poeta.

A biografia de Ailton Krenak faz parte do recém-lançado selo Kariri, que tem como objetivo apresentar biografias de personalidades indígenas. O livro está à venda na Bienal desde o dia 2, mas o evento oficial de lançamento será às 16h deste domingo, seguido de roda de conversa, sessão de autógrafos e oficina de grafismo indígena. Com 32 páginas, o livro pode ser comprado no site da Editora Mostarda por R$ 39,90.