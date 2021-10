Jornalista Amauri de Souza lança novo livro: ‘Aldeia Mordaz’

17 out 2021 às 07:53 • Última atualização 17 out 2021 às 07:54

O escritor Amauri de Souza, morador de Santa Bárbara d’Oeste e jornalista na Secretaria de Saúde de Americana, lança em outubro seu segundo livro. Classificado como um romance experimental, “Aldeia Mordaz” propõe uma reflexão sobre esse espaço comum e as diferentes formas como ele é vivenciado pelos cidadãos.

O jornalista e escritor de Santa Bárbara lança no final deste mês seu segundo livro – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em entrevista ao LIBERAL, o escritor contou que a obra nasceu da ideia de uma crônica. “Foi ganhando dimensão e quando me dei conta já tinha ultrapassado 50 páginas. Percebi que já não era mais uma crônica, mas até então eu não tinha ideia que seria classificado como romance experimental”, disse Amauri.

O livro mescla poesia e crônica, mas em certo momento é composto por uma narrativa. Além disso, Amauri misturou elementos de filosofia, sociologia e crítica social para refletir sobre a cidade retratada na obra.

“Falo sobre o desarranjo social. A cidade ao mesmo tempo que proporciona grandes oportunidades, destrói muitos sonhos”, explicou o escritor.

Outro elemento muito presente dentro da crítica social é a indiferença pelas segregações. Apesar do tom panfletário, Amauri destaca que não tem nenhum compromisso partidário e ideológico.

“Fui usando conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da vida e a vivência, meu dia a dia, minha história”, revelou.

Dois textos presentes no livro retratam o próprio escritor e podem se encaixar na categoria de autoficção – “Lições que aprendi” e “Bairro dos Índios”. Esse último, inclusive, retrata o bairro Jardim Ipiranga, em Americana.

Apesar dessa aproximação, o autor defende que a cidade retratada em “Aldeia Mordaz” não é nem Americana, onde trabalha há mais de 30 anos, e nem Santa Bárbara d’Oeste, onde mora. O centro urbano presente no livro está localizado, segundo Amauri, na imaginação.

“Se fosse dizer qual cidade poderia representar Aldeia Mordaz seria São Paulo pelo que ela representa para mim, mas não necessariamente é isso para o leitor”, afirmou. “Na verdade, é uma cidade imaginária, mas pode ser vivenciada como a cidade de quem lê”, convidou o autor.

A cidade, nessa concepção, é o palco de transformação dos seres humanos. “Todo mundo está buscando alguma coisa, a transformação pelos nossos sonhos, desejos, é uma busca constante, e assim vai transformando a cidade. Enquanto alguns buscam conforto, outros buscam somente a sobrevivência. O livro mostra bastante a contradição, os paradoxos nessa convivência”, definiu o escritor.

Lançamento

A obra “Aldeia Mordaz” será lançada em evento on-line no dia 29 de outubro, às 19h30, no YouTube da Editora Telacazu. O livro já pode ser adquirido diretamente com o autor, pelo WhatsApp (19) 99678-7977, pelo preço de R$ 39. Após o lançamento, também estará disponível

no site da editora.