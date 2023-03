John Wick está de volta aos cinemas

No filme, John Wick terá que superar os adversários em cidades como Paris, Nova York, Osaka e Berlim – Foto: Paris Filmes / Divulgação

Se no primeiro filme da franquia “John Wick” a motivação do personagem interpretado por Keanu Reeves é vingar a morte de seu cachorro, em “John Wick 4: Baba Yaga”, que chega nesta quinta-feira (23) aos cinemas da região, ele está em busca da liberdade.

Desde “John Wick – De Volta ao Jogo” (2014), a tensão com a Alta Cúpula veio escalonando. Na nova história, a recompensa por sua cabeça vem aumentando. John Wick terá que superar os adversários mais mortais e violentos do submundo de cidades como Nova York, Paris, Osaka e Berlim. Mas antes que possa ganhar sua liberdade, ele deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças e forças que transformam velhos amigos em inimigos.

O longa promete intensas cenas de ação, das quais boa parte é protagonizada pelo próprio ator Keanu Reeves. “Não gosto de dizer que uso dublês. Sempre digo que faço as cenas de ação. E faço o máximo que consigo. Mas quando o John Wick é atropelado por um carro, este não sou eu. Ele é um senhor chamado Jackson Spidell. Ele que é atropelado pelo carro. Quando você assiste esse filme, eu faço cerca de 90% das cenas”, declarou o astro em entrevista recente ao programa The Noite, comandado pelo Danilo Gentilli no SBT.

EXPECTATIVA. “John Wick 4: Baba Yaga” é um dos filmes mais esperados da franquia, que ao longo do tempo foi conquistando uma legião de fãs. O ator Keanu Reeves participou da CCXP em dezembro do ano passado para a campanha do longa. No dia em que o astro esteve presente, o evento bateu recorde de público, com mais de 70 mil pessoas.

Com direção de Chad Stahelski, responsável por toda a franquia e que também assina a produção executiva, o longa traz Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada e Shamier Anderson no elenco.

O ator Lance Reddick, que fez o papel de Charon, concierge do hotel Continental, em todos os filmes da franquia, morreu em 17 de março deste ano. Ele tinha 60 anos e faleceu de causas naturais.

Relembre a franquia ‘John Wick’

“John Wick – De Volta Ao Jogo” (2014)

Nessa estreia do personagem John Wick, o público conhece o ex-matador de Nova Yorque que está lidando com o luto após perder seu grande amor. Quando invadem sua casa, o roubam e matam seu cachorro, ele é forçado a voltar à ativa para se vingar.

“John Wick: Um Novo Dia Para Matar” (2017)

John Wick acredita que enfim poderá se aposentar. Contudo, é obrigado a retornar à ativa por uma cobrança do passado. Santino D’Antonio (Riccardo Scarmacio) exige que ele mate sua irmã, a mafiosa Gianna D’Antonio (Claudia Gerini).

“John Wick 3 – Parabellum” (2019)

Após assassinar o chefe da máfia, John Wick passa a ser perseguido por assassinos da Alta Cúpula em busca de uma recompensa de U$ 14 milhões. Agora, ele precisa se unir a antigos parceiros enquanto luta por sua sobrevivência.