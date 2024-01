Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris inspiram a programação do Sesc Verão 2024

Com o tema “Se joga no esporte!”, a 29ª edição começa no dia 6 de janeiro no Sesc Campinas

Um dos mais tradicionais projetos do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, o Sesc Verão chega em 2024 à sua 29ª edição, neste ano trazendo como tema “Se joga no Esporte!”. Entre os dias 6 de janeiro e 25 de fevereiro, o público de todas as faixas etárias terá à disposição uma programação gratuita e diversificada em todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo.

O foco do Sesc Campinas será jogos de rebater – Foto: Freepik

No Sesc Campinas o tema “ESPORTES DE REBATER” vai transformar o Galpão Multiuso em uma grande arena, colorida e divertida, com pistas de minigolfe, espaços para vivências, palestras e brincadeiras.

O ginásio, o minicampo e a quadra de areia serão apenas alguns dos muitos espaços para o público brincar e participar de uma variedade de atividades como Espaço Primeiras Batidas e Rebatidas; Jogos Eletrônicos de Bater e Rebater; Beach Tennis, Vôlei de Praia e Golfe para Mulheres; Beisebol; Tênis de Campo; Parabadminton e Vôlei Sentado com Duda Oliveira; Hóquei Sobre Grama; Golfe com Humberto Rodrigues e Vôlei de Praia com Joanildo Costa Junior. O acesso a todas as atividades é gratuito.

Para este ano, o projeto tem como inspiração dois importantes pilares para nortear as mais de mil atividades que compõem a programação em todas as unidades: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 e a Pedagogia do Esporte – metodologia aplicada nos programas esportivos do Sesc SP, que utiliza o jogo como ferramenta de ensino.

Seguindo esta proposta, a programação busca transcender a simples exposição de modalidades esportivas, concentrando-se em processos e princípios pedagógicos que consideram diversos fatores, como as características das pessoas envolvidas, os cenários esportivos, a diversidade de modalidades e do público, além dos contextos socioculturais e os significados atribuídos ao esporte.

A ideia é levar um grande público a experimentar diversas atividades físico-esportivas, buscando a permanência dessas pessoas de forma a incorporá-las no seu cotidiano.

Tipos de jogos

Para atingir este objetivo, cada unidade do Sesc oferecerá uma programação temática, norteada por um tipo diferente de jogo. Desta maneira, o público terá a oportunidade de conhecer de perto e praticar diversos esportes, escolhendo a unidade de acordo com as modalidades com que mais se identifique, dentro das opções: Jogos de Invasão, Jogos de Expressão, Jogos de Lutas, Jogos de Marca e Jogos de Rebater, no caso do Sesc Campinas.

“O Sesc Verão é, tradicionalmente, o evento institucional que marca o início das atividades a cada novo ano nas unidades do Sesc SP. Isso porque as circunstâncias propícias – clima quente e as férias profissionais e escolares – possibilitam que pessoas e famílias inteiras se permitam sensibilizar e se aproximar das propostas desenvolvidas no âmbito do lazer, das práticas esportivas e das questões socioculturais intrínsecas a esses campos”, disse o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina.

Para a 29ª edição, a programação do Sesc Verão de Campinas, com a temática “Se Joga No Esporte!”, terá o foco nos jogos de rebater, que são modalidades em que um objeto é lançado para o lado adversário, com uma rede entre os campos. Dentre os exemplos estão voleibol, vôlei sentado, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa e badminton.

A programação da unidade começa no dia 6 de janeiro com o “Espaço Primeiras Batidas e Rebatidas” e o “Jogos Eletrônicos de Bater e Rebater”, que estão disponíveis de terça a sexta-feira, das 10h às 18h. A programação segue até o dia 25 de fevereiro, e todas as atividades podem ser consultadas no site do Sesc Campinas.