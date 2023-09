Jantar dançante marca lançamento da 56ª Festa de São Benedito

Com show de Valdo Negri, o evento acontece neste sábado (16) no Clube dos Veteranos

O tradicional Jantar Dançante da Paróquia São Benedito marcará o lançamento da 56ª festa dedicada ao padroeiro. O evento será neste sábado (16), às 20h, com show de Valdo Negri e Banda, no Clube dos Veteranos, em Americana. Os convites para o jantar já estão à venda.

O cardápio da noite contará com entrada de mix de frios, dois pratos principais – opções com e sem carne -, três acompanhamentos e sobremesa de sorvete com calda de frutas vermelhas. O cardápio é servido à vontade e as bebidas serão vendidas separadamente.

Valdo Negri estará acompanhado de sua banda para agitar o jantar dançante – Foto: Arquivo

Na parte da animação do baile, que ficará por conta de Valdo Negri e Banda, o repertório será diversificado e voltado para a dança de salão e, do meio da noite para o final, as músicas serão dedicadas ao público desacompanhado com clássicos das décadas de 60, 70 e 80.

“Interagimos na pista e nas mesas, descemos do palco. Vai ser uma noite agradável com muita música dançante e muito agito”, disse Valdo.

Os convites para o Jantar Dançante são individuais e custam R$ 70, ou R$ 35 para crianças de sete a 10 anos. Eles podem ser adquiridos na igreja com os agentes de pastorais no balcão do dízimo nos horários de missa ou na secretaria da paróquia, na Rua Paraíba, 193, no Jardim Colina. Mais informações podem ser obtidas no (19) 99821-5955.

FESTA. O Jantar Dançante antecede o início da 56ª Festa de São Benedito, no dia 29 deste mês, que contará com nove dias de festa na paróquia com shows e quermesse.