Jack & Willian levam o modão para a Festa de Santo Antônio nesta sexta

A dupla Jack & Willian apresenta um repertório repleto de moda sertaneja na Festa de Santo Antônio nesta sexta-feira (24). Os artistas são os responsáveis por dar a largada à segunda semana de festividades do padroeiro de Americana, que tem início às 19h.

Dupla apresenta o modão, mas também inclui um pouco do sertanejo universitário e músicas autorais no repertório – Foto: Divulgação

Os cantores já conhecem o palco da Festa de Santo Antônio. Eles chegaram a tocar por anos consecutivos no evento até o início da pandemia. Agora, após cerca de quatro anos sem se apresentarem na quermesse, retornam animados para mais um show.

“Se apresentar na festa de Santo Antônio é uma honra para a gente, até porque é mais evento que a gente participa na cidade, e tem a oportunidade de mostrar nosso trabalho”, disse o segunda voz da dupla, Willian.

No repertório deste retorno ao palco da Basílica estão os clássicos da música sertaneja dos anos 1980 e 1990. Entre os covers apresentados estarão músicas famosas de artistas como Milionário e José Rico, Zezé di Camargo & Luciano e Chrystian & Ralf.

A nova geração do gênero, no entanto, não será deixada de lado durante o show. Apesar de 80% do repertório ser reservado ao modão, a dupla também apresenta sucessos do início do sertanejo universitário, como Jorge & Mateus e Gusttavo Lima.

Jack & Willian também apresenta dois trabalhos autorais: “Beijo de café”, a música da dupla que mais teve destaque, atingindo 24 mil visualizações no YouTube, e “Eu bebo no balcão”, uma composição de Maestro Pinocchio, referência no sertanejo.

Willian conta que o público da Festa de Santo Antônio pode esperar muita música boa e garante que a dupla dará o seu melhor neste show.

“A gente espera que consiga atender a expectativa do público. Que seja uma apresentação muito bacana e que a galera curta e cante junto com a gente”, disse.

As atrações da segunda semana de festa seguem no sábado com o grupo Samba d’Aninha. No domingo toca o cantor sertanejo Gabriel Alan.

A Festa de Santo Antônio tem uma programação musical eclética na 124ª edição, passando também pelo samba, pagode e pop rock.

O sertanejo volta aos holofotes da festividade no dia 7 de junho com a dupla João Paulo e André. No dia seguinte, o cantor Vini Drumond.

O público também poderá curtir o gênero no último final de semana do evento, com Yago Rocha no dia 14 de junho e Dany e Diego durante o almoço de encerramento, no dia 16.

124ª Festa de Santo Antônio

Dias: 24, 25, 26 e 31 de maio, e 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 de junho.

Horário: 19h

Local: Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua

Endereço: Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana