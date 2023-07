Já aclamado pela crítica, filme Barbie estreia nesta quinta-feira nos cinemas

Margot Robbie e Ryan Gosling, como Barbie e Ken, em cena do filme - Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

A semana ficou mais rosa. O filme Barbie estreia hoje em todas as telonas do País, prometendo arrastar multidões de curiosos aos cinemas para descobrir o efeito que a produção causou nos críticos, que estão ‘rasgando’ elogios ao longa.

“Barbie é a perfeição. Greta Gerwig [diretora] oferece um comentário sutil sobre o que significa ser uma mulher em meio a uma brincadeira engraçada, maravilhosa e divertida. Todo o elenco brilha”. O comentário de Katcy Stephan, da revista americana Variety, é só um de tantos outros retornos positivos sobre o longa. A crítica aponta que a história é surpreendente.

A premissa é que viver na Barbie Land é ser uma pessoa perfeita em um lugar perfeito, isso a menos que você – no caso a famosa boneca – tenha uma crise existencial total.

O mundo cor de rosa é composto por inúmeras Barbies, assim como existem diversas variações da boneca, interpretandas por Issa Rae, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Dua Lipa, Sharon Rooney, Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya e Margot Robbie, responsável por dar a vida à Barbie principal.

“Margot é a nossa Barbie estereotipada, como ela diz no filme, ‘Eu sou a Barbie que todo mundo pensa quando pensa na Barbie’. Mas o que eu mais queria fazer era permitir que ela fosse escandalosamente engraçada. Ela sempre consegue fazer as coisas com os pés no chão e muito emocional, mesmo quando é ridiculamente exagerado e engraçado, você não sente que perdeu a humanidade”, disse Greta.

Vivendo o Ken – que o único traço de personalidade é ser par romântico da boneca – estão Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Scott Evans e Ryan Gosling como o Ken principal. A atuação do protagonista é passível de nomeação ao Oscar, de acordo com críticos que já prestigiaram o filme.

“Mesmo que ele seja tão maravilhoso em papeis dramáticos, eu sabia que ele era muito engraçado porque eu assisti todos os seus ‘Saturday Night Live’. Não havia plano B. Sempre foi Ryan”, disse a diretora do filme.

O elenco de peso também conta com America Ferrera, Will Ferrell, Connor Swindells, Ariana Gleenblatt e Helen Mirren, que vivem humanos no “Mundo Real”. O filme tem classificação indicativa de 12 anos.

Promoção

‘Oppenheimer’ também chega às telonas nesta quinta

O filme Oppenheimer também é a estreia da semana nas telonas. Escrito e dirigido por Christopher Nolan, o longa é um épico suspense bibliográfico que leva o público ao paradoxo pulsante do homem enigmático que deve arriscar destruir o mundo para salvá-lo.

O filme é estrelado por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, o físico teórico considerado o pai da bomba atômica por ter feito parte do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, responsável pelas primeiras unidades da arma.

No elenco também estão Emily Blunt, como a bióloga e botânica Katherine “Kitty” Oppenheimer, esposa de Robert. O vencedor do Oscar Matt Damon interpreta o General Leslie Groves Jr., diretor do Projeto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, um comissário fundador da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos.