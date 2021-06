IZ promove concurso de fotografias para comemorar 116 anos de Nova Odessa

O IZ (Instituto de Zootecnia), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realiza neste ano o terceiro Concurso de Fotografia “Olhares sobre o IZ”, em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa e da Fundag (Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola). As inscrições seguem até 30 de junho.

Devido aos protocolos de segurança pela pandemia, a instituição não poderá abrir para receber visitantes para produzir suas fotos. Poderão concorrer fotos já produzidas em outras épocas.

“Olhares sobre o IZ” é o tema do concurso – Foto: Arquivo / O Liberal

Ao participar, os candidatos deverão aceitar as cláusulas e condições presentes no regulamento do concurso. Além de ilustrarem o tema, as imagens devem ser acompanhadas de uma breve descrição do local e do contexto da fotografia, bem como autorização de uso da imagem.

“O tema escolhido para esse concurso é ‘Olhares sobre o IZ’. Com esse tema, o IZ pretende reunir imagens que remetem às pesquisas e cotidiano da fazenda na cidade de Nova Odessa. As obras fotográficas deverão estar ligadas ao tema, com foco nas nossas paisagens, animais e estruturas arquitetônicas”, detalha a diretora geral do IZ, Cristina Maria Pacheco Barbosa.

Regras

As imagens deverão ser postadas na própria rede social do inscrito. Serão consideradas no concurso Facebook ou Instagram, com a #OlharesSobreoIZ. É importante lembrar que seu perfil deverá estar em modo público/aberto, até dia 15 de julho, pois a organização não consegue ter acesso às fotos de perfis privados.

Não há limite no número de fotografias postadas por participantes. As imagens não podem ter sido apresentadas em nenhum livro ou mostra, tampouco premiadas em outros concursos até a data da inscrição. Devem ser digitais em formato jpg, e sugerimos que tenham entre cinco e nove megas.

Pode participar moradores da cidade de Nova Odessa. Pela inscrição, os participantes autorizam o uso das imagens pelo IZ em qualquer material, documento e meio de comunicação, para serem usados em campanhas promocionais e institucionais no Brasil e no exterior.

A seleção das dez imagens finalistas será realizada pela Comissão Técnica do Evento que será formada por membros do Instituto de Zootecnia, da Prefeitura de Nova Odessa, do Jornal de Nova Odessa e da Fundag.

As dez melhores fotografias selecionadas irão para votação do público nas redes sociais do concurso. Serão classificadas como vencedores em 1º, 2º e 3º lugar, as três fotos mais votadas. Os autores das três fotos com maior quantidade de curtidas serão convidados para gravar uma entrevista em vídeo que será exibida no site, Facebook e Instagram do Instituto de Zootecnia.

Os selecionados mais votados receberão um certificado de vencedores do concurso. As fotos escolhidas pela Comissão Técnica como ganhadoras, como 1º; 2º e 3º lugares, também serão divulgadas em destaque no Jornal de Nova Odessa.

Saiba como participar acessando o Regulamento Concurso e para se inscrever acesse o link.