Isabela Tibúrcio Fermino, a menina que deixou em poemas as suas vivências

Uma perda precoce e uma promessa foram a força motriz para a publicação do novo livro da Editora Adonis “Poesias de Isabela”, que tem lançamento neste sábado (4), em Campinas. Nos textos escritos pela própria menina, estão eternizadas as vivências que ela teve em seus 7 anos de vida.

Em janeiro deste ano, a queda de um eucalipto durante um passeio em família pelo Parque Taquaral interrompeu a vida da pequena hortolandense Isabela Tibúrcio Fermino.

Isabela faleceu aos 7 anos e agora terá suas vivências eternizadas em livro de poemas – Foto: Arquivo Pessoal

Alfabetizada durante a pandemia pelo pai, Sérgio, a menina passou a registrar em um caderninho seus poemas. “Desde muito cedo ela foi estimulada, ganhando bíblias em desenhos, histórias e livros para pintar. […] Ela era uma esponja para adquirir conhecimento, ela amava aprender e assim que ela começou a ler, veio o interesse dela [pela escrita]”, disse.

O pai conta que a mãe de Isabela, Gislene, identificou que a menina estava escrevendo poemas e, para incentivá-la, prometeu que tornaria suas criações em um livro. No mesmo dia, a pequena escreveu cinco textos em seu caderninho de poesias. “Publicar o livro é um sonho realizado”, disse Sérgio.

“Poemas de Isabela” reúne todos os 22 textos produzidos por ela, que estão relacionados às suas vivências. Todos eles começam com os dizeres “baseado em…”, e continuam com relatos variados sobre amizade, dente e na cachorrinha que “ela amava muito”.

O lançamento acontece em dois momentos, inicialmente, das 10h às 11h, na Escola Estadual Físico “Sérgio Pereira Porto”, na Cidade Universitária, da Unicamp, onde Isabela cursou o primeiro ano do Ensino Fundamental em 2022. No mesmo dia, das 14h às 15h, o evento acontece na Igreja Batista do Cambuí.

“Poesias de Isabela” são baseadas em histórias que menina viveu em vida – Foto: Divulgação/Editora Adonis

Uma homenagem

“É uma forma de homenageá-la e também de desfazer uma injustiça”, disse Sérgio.

O pai aponta que Isabela ficou muito conhecida pela forma trágica que faleceu e que essa é uma forma das pessoas conhecerem quem ela realmente era: “um ponto fora da curva”.

“Ela tinha a capacidade impressionante para amar as pessoas, para agregar pessoas, ela era uma excelente bailarina, ela trabalhava comigo em um projeto social [..] e passava o dia inteiro lá comigo ao sábados”.

A menina confeccionava pacotes com doações de doces para distribuir aos moradores do Parque Oziel, em Campinas, considerado até pouco tempo uma das maiores ocupações da américa latina. “A poesia é para mostrar um pouco desse universo maravilhoso que ela viveu durante os 7 anos aqui na terra”, disse Sérgio.

Parte da renda obtida com a venda dos exemplares do livro será destinada à Associação Amar é repartir, à qual Isabela ajudava e que é presidida por Sergio. Por lá são realizadas atividades que envolvem aulas de violão, informática, costura, artesanato, culinária, futebol infantil e jiu-jitsu.

“A Isabela é muito mais que uma tragédia. Ela ainda fala aos nossos corações com alegria, amor e gentileza”, destaca o pai.