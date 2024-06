Irreverente e do ‘brega’, americanense Ricky Balada morre aos 58 anos

O cantor Ricky Balada - Foto: Reprodução

O cantor Getúlio Jivaldo de Lima, o Ricky Balada, foi encontrado morto nesta quarta-feira (12) na casa onde mora, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. O músico, que é de Americana, tinha 58 anos e era conhecido por seu estilo irreverente, autor de músicas bregas e clipes bem humorados. Ainda não há informação sobre a causa da morte e horários e locais de velório e sepultamento.

O produtor musical e amigo Marcellus Mathias localizou o corpo do amigo, na manhã desta quarta, em uma casa de fundos, onde ele morava sozinho. “Meu amigo me ligou perguntando sobre o Ricky, que não era visto há dias. Fui rapidamente na casa dele e ao me aproximar senti um cheiro forte. Espiei por uma fresta na janela e encontrei o Ricky deitado na cama”, contou Marcellus ao LIBERAL.

Segundo ele, o cantor fazia acompanhamento no HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) por conta de diabetes. Ele perdeu a visão total de um olho e tinha apenas 40% do outro.

Mesmo diante todas as dificuldades por conta da saúde, na quinta-feira (6), ele gravou algumas músicas com seu produtor.

Ricky Balada nem sempre foi Ricky Balada. No começo da carreira, ainda nos anos 1980, Getúlio Jivaldo de Lima atendia pelo nome artístico de Príncipe Henrique, uma homenagem ao Príncipe Harry. Ele se aventurou pela música romântica. “Cheguei até a me apresentar no programa do Raul Gil”, lembrou, em entrevista ao LIBERAL em 2019. Depois, mudou o nome artístico para Príncipe Rick, na onda dos Menudos.

No meio do caminho, deixou a música por um tempo e chegou a abrir negócios próprios, como uma desentupidora. Para a nova fase, tirou o Príncipe e acrescentou o Balada. “Com a internet e sabendo o que você quer fazer, você vai longe”. Em seu canal no YouTube, Ricky acumulava milhares de visualizações em alguns de seus vídeos.