IRA! apresenta os grandes hits da carreira no Rock Day Festival de Americana nesta sexta

A banda é a atração principal do evento, que também ocorre no sábado; veja programação completa

A banda IRA! será a atração principal do 2º Rock Day Festival, de Americana, evento que comemora o Dia Mundial do Rock, celebrado no último dia 13. No repertório do grupo, que se apresenta nesta sexta-feira (19), estarão os maiores hits desses 40 anos de carreira.

Banda paulistana IRA! será a atração principal do 2º Rock Day Festival, de Americana – Foto: Karina Zaratin – Divulgação

O Rock Day Festival será realizado entre amanhã e sábado (20), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1293. A entrada é solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão para o Fundo Social de Solidariedade.

A banda surgiu como um dos expoentes do rock nacional no início dos anos 1980 e se sente realizada ao ser considerada para um evento que celebra o gênero.

“É extremamente gratificante, estamos nos sentindo cada dia melhores, tocando melhor e com um público crescendo, renovando e ampliando”, disse o vocalista Nasi ao LIBERAL.

O Rock Day vai ao encontro da trajetória e momento que o IRA! vive, viajando pelo interior dos estados, algo que o grupo ama, de acordo com Nasi.

“O IRA! é uma banda ‘estradeira’. Estamos em uma ótima fase, agenda cheia, shows lotados e plateia extremamente participativa nos shows”.

O repertório desta sexta-feira é “sem erro para os fãs”, de acordo com o vocalista.

O show terá os clássicos e hits dos mais de 40 anos de carreira do grupo, entre eles “Dias de Luta”, “Flores em Você”, “Eu Quero Sempre Mais”, “Envelheço na Cidade”, “15 anos”, “Rubro Zorro” e muito mais.

PROGRAMAÇÃO. A previsão do evento é de que a banda IRA! suba ao palco às 20h. O festival terá início às 18h e segue até às 22h no primeiro dia de realização.

No sábado, a programação será um pouco mais extensa, com início às 15h. A primeira atração do dia será o Dj Viny Blanco, que leva ao palco um “apanhado” do rock nacional e internacional das décadas de 1970 a 1990.

“Pretendo fazer um warm up (uma preparação) para a entrada de cada atração ao vivo, uma vez que eu me apresento no início e nos intervalos entre as bandas”, contou.

O DJ também será responsável por dar início à animação da sexta-feira, ocasião que optará pela discotecagem do rock nacional, antecedendo ao show do IRA!.

Às 16h de sábado será a vez da Capitão Rock. A banda apresenta um repertório de rock diverso, passando por Silverchair, Stone Temple Pilots, Red Hot Chilli Peppers, Blink 182, Raimundos, Barão Vermelho, Capital Inicial, Detonautas e muito mais.

“Da nossa apresentação o público pode esperar bastante animação, interação total e muita música boa”, disse o vocalista e guitarrista Daniel Tressino.

Banda Confisco apresenta cover da Charlie Brown Jr. – Foto: Wally Lemos

Em seguida, às 18h, sobe ao palco Samara Bueno e Banda. O grupo apresenta um repertório nacional e internacional, dando espaço para as vozes femininas do rock, como Pitty e Paramore. Além disso, toca as músicas autorais “Fantasma” e “Além do Filtro”.

Finalizando a 2ª edição do Rock Day, diretamente de Sorocaba, se apresenta a banda Confisco. O grupo faz o cover da Charlie Brown Jr.

“Charlie Brown Jr é uma das maiores bandas de rock que já existiu no Brasil, que impactou não só na música, mas também no estilo de vida de muitas pessoas […] Acima de tudo, é uma banda que se conectou com muita gente de fora da bolha do rock”, disse o vocalista Andy Confisco.

O integrante conta que criar um repertório para o show não é fácil por causa da discografia extensa da Charlie Brown Jr e da quantidade de sucessos, mas que passarão por hits e algumas músicas do “lado B”.

Além disso, apresentam músicas do rock nacional e algumas autorais.

2ª Rock Day Festival

Data e horários: sexta-feira (19), das 19h às 22h; sábado (20), das 15h às 22h

Local: Centro de Cultura e Lazer

Endereço: Avenida Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini, Americana

Entrada: solidária com a doação de óleo, feijão ou macarrão