Inspirado na música ‘Evidências’, filme com Sandy no elenco chega às telonas da região

Inspirada em um clássico da música brasileira, a comédia romântica “Evidências do Amor”, com a cantora Sandy e o ator e apresentador Fábio Porchat no elenco, chega às telonas nesta quinta-feira (11). Outra estreia da semana é “Ghostbusters – Apocalipse de Gelo”, da franquia atemporal de caçadores de fantasmas. Os dois filmes podem ser vistos nas salas de cinema da região.

No foco do filme nacional está Porchat e Sandy vivendo um romance inusitado, acompanhados pelas atrizes Evelyn Castro e Larissa Luz.

O enredo do filme se dá a partir de uma noite qualquer, em que Marco e Laura se conhecem em um karaokê e cantam juntos a música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó. Desde então, eles se apaixonaram e formaram um casal que parecia perfeito até o momento do “sim”.

Sem entender o que aconteceu, agora, toda vez que essa música toca, Marco viaja em suas lembranças com Laura.

Dirigido por Pedro Antonio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães, Alvaro Campos e Fabio Porchat, o filme é livremente inspirado na música composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, com performance de Chitãozinho & Xororó – coincidentemente, ou não, tio e pai da atriz principal.

Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, durante a produção do filme, Porchat, que participou também da roteirização de “Evidências Do Amor”, contou sobre a decisão de chamá-la para protagonizar o longa. Ele revelou que os produtores foram à loucura com a afirmativa da cantora.

“Fazia 10 anos que eu não fazia nada como atriz, e aí então agora [na época da filmagem] já estou um pouco mais relax, mas eu fiquei umas duas semanas sem dormir direito”, revelou Sandy na entrevista, ressaltando que, mesmo já tendo atuado, o medo tomou conta.

No entanto, ambos os protagonistas disseram que estavam entrosados durante as gravações do filme, fato confirmado pelo diretor. “É uma química impressionante”, disse. “Acho que a Sandy se entregou para o filme”.

Novo filme da franquia Ghostbusters junta nova geração de caçadores com a antiga – Foto: Sony Pictures/Divulgação

INTERNACIONAL. Na outra estreia da semana, a nova franquia de Ghostbusters, desta vez em “Apocalipse de Gelo”, os caçadores de fantasmas retornam ao local onde tudo começou – o icônico corpo de bombeiros de Nova York – para se juntarem ao time original na luta contra uma ameaça que promete congelar o mundo.

No filme, os Spengler enfrentam fantasmas que aterrorizam a cidade sob a pressão de autoridades que querem acabar de vez com o time de caçadores. Mas quando a descoberta de um artefato antigo liberta Garraka, um poderoso fantasma que deseja construir um exército e congelar Nova York, o grupo une forças com os Ghostbusters originais e vão lutar lado a lado para impedir uma nova Era do Gelo.

O elenco conta com Finn Wolfhard, astro de Stranger Things (Netflix) e Paul Rudd, o Homem-Formiga da Marvel. Os veteranos estão de volta, como os atores Bill Murray, o Dr. Peter Venkman da formação original de 1984 e Ernie Hudson, que deu vida Winston Zeddemore.

“Ghostbusters – Apocalipse de Gelo” também traz de volta velhos fantasmas conhecidos do público, encantando novos e antigos espectadores.

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Moviecom – Tivoli Shopping

Evidências do Amor

Qui., sex., seg., ter., qua. – 17h40, 19h30 e 21h40

Sáb., dom., feriado – 14h50, 17h40, 19h30 e 21h40

Ghostbusters – Apocalipse de Gelo

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h40, 19h e 21h20

Sáb., dom., feriado – 14h20, 16h40, 19h e 21h20

A Primeira Profecia

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 17h e 21h50

The Chosen – Os Escolhidos

Sáb., dom., Feriado – 14h

Godzilla e Kong: O novo império

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 16h50, 19h10 e 21h30

Kung Fu Panda 4

Qui., sex., seg., ter., qua. – 15h40 e 19h50

Sáb., dom., feriado – 11h (apenas domingo), 13h40, 15h40 e 19h50

Multiplex – Villa Multimall

Evidências do Amor

Qui., sex., seg., ter., qua. – 18h45 e 21h

Sáb., dom. – 14h15 e 16h30, 18h45 e 21h

Ghostbusters – Apocalipse de Gelo

Qui., sex., seg., ter., qua. – 18h30 e 20h45 (legendado)

Sáb., dom. – 16h15, 18h30 e 20h45 (legendado)

The Chosen – Os Escolhidos

Sáb., dom. – 15h (legendado)

A Primeira Profecia

Todos os dias – 20h30

Godzilla e Kong: O novo império

Todos os dias – 18h

Kung Fu Panda 4

Sáb. e dom. – 14h