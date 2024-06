Inscrições para o programa ‘Caminhos da Cultura’, de Santa Bárbara, terminam nesta segunda

O cadastro é voltado para oficineiros, que darão aulas no projeto

As inscrições para oficineiros para o Programa “Caminhos da Cultura”, de Santa Bárbara d’Oeste, terminam nesta segunda-feira (17). O fazedores de cultura serão instrutores do Programa de Formação e de Cursos, Oficinas e Workshops Culturais do município.

Os interessados podem se inscrever no edital de Chamamento Público para Credenciamento de Trabalhadores da Cultura pelo site culturasbo.com/editais.

A edição oferecerá 854 vagas de oficinas gratuitas culturais e de economia criativa divididas em 47 oficinas e 190 turmas. O investimento é de R$ 337,9 mil que serão repassados aos fazedores de cultura.