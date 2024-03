Inscrições para ‘2º Concurso Multicultural’ de Santa Bárbara estão abertas

Alunos de escolas públicas municipais e estaduais de Santa Bárbara d’Oeste podem se inscrever no “2º Concurso Multicultural – Combate ao Trabalho Infantil 2024”. As inscrições vão até 1º de abril e podem ser efetuadas no www.santabarbara.sp.gov.br/concursomulticultural

O objetivo é fomentar a conscientização e as políticas públicas do município sobre o tema e tanto os estudantes quanto as escolas concorrem a prêmios.

As áreas do concurso são redação, poesia, desenho/arte grafite e música. Ao se inscrever, os candidatos devem escolher uma das áreas e seguir as temáticas das categorias. Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I é “Na minha idade brinco, estudo e dou trabalho”; do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, “É certo trabalhar na minha infância?”; e 1ª a 3ª série Ensino Médio, “O que deve ser feito para acabar com o trabalho infantil?”.

A premiação será realizada dia 12 de junho, no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, em local a ser definido. Serão premiados os três primeiros colocados em cada área e categoria. As escolas que tiverem alunos premiados em 1º lugar também serão contempladas.

Os prêmios são: um aparelho de celular para o 1º colocado; uma smartwatch para o 2º lugar; e um fone de ouvido ao 3º. As escolas serão premiadas com um Echo dot.